Hitzewelle trifft Lloret de Vistalegre: Klare Himmel und steigende Temperaturen dominieren das Wetterbild (1.8.2024)

Sommerhitze in Lloret de Vistalegre: Das Wetter der nächsten 7 Tage im Detail

Die Gemeinde Lloret de Vistalegre auf Mallorca sieht sich einer echten Hitzewelle ausgesetzt. Ein Blick auf die Wettervorhersage für die erste Augustwoche verrät: Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte von bis zu 41 Grad Celsius und bieten Einwohnern sowie Besuchern sommerliche Verhältnisse, die geradezu zum Genießen der klaren Himmel und wunderbaren Sonnenauf- und untergänge einladen.

Der Wettertrend für Lloret de Vistalegre bis zum 8. August 2024

Am Donnerstag, den 1. August 2024, beginnt die Woche in Lloret de Vistalegre mit einem klaren Himmel und einer beeindruckenden Höchsttemperatur von 41°C. Die Windgeschwindigkeit liegt bei sanften 2 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 12%, was für eine eher trockene Atmosphäre sorgt, während der Luftdruck bei 1011 hPa liegt. Die Sonne begrüßt die Inselbewohner um 04:47 Uhr und verabschiedet sich um 19:01 Uhr.

Der Freitag, der 2. August, bringt einige verstreute Wolken mit sich, lässt sich jedoch nicht von seiner sommerlichen Laune abbringen und präsentiert weiterhin hohe Temperaturen von 38°C. Der Wind weht ein wenig stärker mit 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich leicht auf 17%. Der Luftdruck sinkt auf 1009 hPa.

Das Wochenende beginnt am Samstag, den 3. August, mit einem klaren Himmel und einer etwas angenehmeren Höchsttemperatur von 34°C. Der Wind nimmt zu und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 7 km/h. Die Feuchtigkeit steigt weiter an auf 33% und der Luftdruck erhöht sich auf 1012 hPa.

Auch der Sonntag, der 4. August, und der Montag, der 5. August, präsentieren sich mit klarem Himmel und Temperaturen, die stetig um die 34°C bzw. 35°C liegen. Der Wind bleibt mit 3 km/h mäßig, und die Luftfeuchtigkeit sowie der Luftdruck halten sich konstant bei angenehmen Werten.

Zum Dienstag, den 6. August, und Mittwoch, den 7. August, zeigt sich das Wetter weiterhin von seiner besten Seite: Klare, wolkenlose Himmel und Temperaturen, die auf 36°C bzw. 37°C klettern, dominieren das Bild. Der Wind bewegt sich zwischen 4 und 5 km/h, während die Feuchtigkeit weiter abnimmt und damit für optimale Sommerbedingungen sorgt.

Den Abschluss der 7-Tage-Wetterprognose bildet der Donnerstag, der 8. August. Hierbei bleibt es bei klarem Himmel mit 37°C, einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h sowie einer weiter sinkenden Luftfeuchtigkeit, die nur noch bei 19% liegt.

Wetteraussichten für das Freiluftvergnügen in Lloret de Vistalegre

Mit der anhaltenden Sonnenschein und warmen Temperatur, ist es die perfekte Zeit, die natürliche Schönheit von Lloret de Vistalegre zu erkunden. Aufgrund der niedrigen Luftfeuchtigkeit und des klaren Himmels ist es empfehlenswert, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und Schutz vor starker Sonnenstrahlung zu suchen, um eine Hydratation sicherzustellen und die Haut zu schützen.

Tipps für den Umgang mit der Hitze

