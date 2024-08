Hochsommer in Lloseta: Heiße Aussichten für die erste Augustwoche 2024 (1.8.2024)

Hitzewelle mit klarer Sicht: Wettervorhersage für Lloseta

Für die erste Augustwoche in Lloseta deutet alles auf einen hochsommerlichen Charakter hin. Die Einwohner und Besucher der idyllischen Gemeinde auf Mallorca können sich auf viel Sonnenschein und außergewöhnlich hohe Temperaturen einstellen. Der seltene Regenschauer wird für die nötige Abkühlung sorgen.

Temperaturen klettern auf Spitzenwerte

Zum Wochenbeginn am 1. August präsentiert sich das Wetter in Lloseta mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf bis zu 39℃ ansteigen. Mit einer geringen Windgeschwindigkeit von 2 km/h und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 13% bietet sich der Tag perfekt für Strandbesuche und Outdoor-Aktivitäten an. Der Tag beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang um 04:47 Uhr und endet erst gegen 19:01 Uhr bei einem langsamen Sonnenuntergang.

Mildere Temperaturen und wolkenverhangener Himmel zur Wochenmitte

Die folgenden Tage zeigen eine leichte Abkühlung. Der 2. August wird mit verstreuten Wolken und einem Hoch von 37℃ erwartet, während am 3. August das Thermometer bei klarer Sicht auf 32℃ sinkt. Die Zunahme der Luftfeuchtigkeit und des Windes sorgt für eine angenehme Brise und mildes Sommerklima.

Leichter Regen bringt Erfrischung

Ein kurzer Regenschauer wird am 4. August für eine kleine Abkühlung sorgen, doch die Temperaturen bleiben mit 33℃ weiterhin im hohen Segment. Es wird ein idealer Tag, um die lokale Gastronomie zu genießen oder sich in den schattigen Parks Llosetas zu entspannen.

Kontinuierlicher Hochsommer zum Wochenende

Der Rest der Woche verspricht erneut sonniges und heißes Wetter, wobei die Temperaturen stetig um die 35-Grad-Marke schwanken werden. Der Himmel bleibt vom 5. bis 7. August weitgehend klar mit gelegentlichen leichten Wolken. Damit stehen die Chancen hoch, dass die vielen Sonnenstunden bis in die Abendstunden genossen werden können.

Ausblick auf den 8. August

Der Blick auf den 8. August offenbart eine Fortsetzung der hitzigen Temperaturen. Bei erwarteten 37℃ und klarem Himmel wird sich der Sommer von seiner schönsten Seite zeigen. Ein Morgen, der um 04:54 Uhr mit Sonnenaufgang beginnt und Abende, die erst um 18:54 Uhr enden, ermöglichen lange und erlebnisreiche Sommertage in Lloseta.

Wer nach einer abwechslungsreichen und erholsamen Woche unter der mallorquinischen Sonne sucht, wird in Lloseta genau das Richtige finden. Allerdings sollte bei diesen hohen Temperaturen nicht vergessen werden, auf ausreichenden Sonnenschutz und Genügend Flüssigkeitszufuhr zu achten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.8.2024, 00:18:31. +++