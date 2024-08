Mallorca Wetter-Ausblick: Sonnige Tage in Estellencs vom 1. bis zum 8. August 2024 (1.8.2024)

Wettervorhersage Estellencs: Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen

Die malerische Küstenregion Estellencs auf Mallorca bereitet sich auf eine herrliche Sommerwoche voller Sonnenschein und Wärme vor. Vom 1. August 2024 bis zum 8. August 2024 können Einheimische und Urlauber sich auf ideales Wetter für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten und Entspannung am Strand freuen.

Beginn der Woche: Hochsommerliche Verhältnisse

Die erste Augustwoche in Estellencs startet mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 29°C. Am 1. August sorgt ein leichter Wind von 5 km/h für eine willkommene Brise bei einer Luftfeuchtigkeit von 65% und einem Luftdruck von 1012 hPa. Sonnenanbeter werden um 4:49 Uhr mit dem Sonnenaufgang begrüßt und können das Abendrot bis 19:03 Uhr genießen.

Leichte Bewölkung und weiterhin warme Tage

Am 2. August nimmt die Bewölkung leicht zu, aber die Temperaturen bleiben mit 29°C hochsommerlich. Die Windgeschwindigkeit lässt auf 4 km/h nach, was weiterhin für angenehme Verhältnisse sorgt. Mit einer relativen Feuchte von 64% und einem leicht abfallenden Luftdruck bei 1010 hPa bleibt das Wohlbefinden ungetrübt.

Stabile Wetterlage im Trend der ganzen Woche

Vom 3. bis zum 4. August können wir weiterhin klaren Himmel und sommerliche Temperaturen zwischen 27°C und 28°C erwarten, während die Luftfeuchtigkeit konstant um die 68% pendelt und der Wind mit 3 bis 7 km/h weht.

Die Prognose für den 5. und 6. August zeigt ebenfalls herrliches Wetter mit klarem Himmel und ein seltenes Wolkenbild. Diese Tage sind wie geschaffen, um die natürliche Schönheit Estellencs zu erleben, bei Temperaturen von 28°C und 29°C und einer angenehm niedrigen Luftfeuchtigkeit von 59% und 63%.

Wetter-Highlight: Ideal für Strandbesuche

Zum Wochenende hin, speziell am 7. und 8. August, bleibt das optimale Urlaubswetter erhalten. Die Temperaturen erreichen einen Spitzenwert von 30°C am 8. August, mit nur wenigen Wolken am Himmel und einem sanften Wind um 3 bis 4 km/h. Die Sonne wird von früh bis spät scheinen, mit Sonnenaufgang um 4:55 Uhr und Sonnenuntergang um 18:55 Uhr.

Für alle, die ihre Tage im Freien planen, sei es am Strand, beim Wandern oder bei einer gemütlichen Stadterkundung, verspricht diese Woche ideale Bedingungen.

