Sant Joan, Mallorca: Sonnige Aussichten und warme Temperaturen vom 1. bis 8. August 2024 (1.8.2024)

Aktuelles Wetter und 7-Tage-Prognose für Sant Joan, Mallorca

Die sommerliche Hitze hält an in Sant Joan auf der idyllischen Insel Mallorca. Mit strahlendem Sonnenschein und klarem Himmel starten wir in die Augustwoche, perfekt für alle Sonnenanbeter und Urlauber an den zauberhaften Stränden der Mittelmeerinsel. Hier ist Ihre detaillierte Wetterprognose für die kommenden Tage.

Wetter am Donnerstag (1.8.2024): Hochsommerliche Temperaturen

Der Monatsbeginn zeigt sich von seiner besten Seite. Mit einer maximalen Temperatur von 35°C und einem lauen Wind um 7 km/h verspricht der 1. August herrlich warm zu werden. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 23% angenehm niedrig, und bei einem Luftdruck von 1013 hPa bleibt das Wohlbefinden hoch. Der Tag beginnt früh um 4:47 Uhr mit einem klaren Himmel und endet erst um 19:10 Uhr mit einem Sonnenuntergang, der den perfekten Sommerabend einläutet.

Erste Augustwoche: Sonne mit leichten Regenschauern

Der 2. August bringt leichten Regen bei etwas kühleren 34°C, was aber die Freuden des sommerlichen Mallorcas nicht trübt. Der Wind bleibt beständig und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 25%. Am 3. August dürfen wir uns wieder über einen klaren Himmel freuen. Mit 31°C ist es etwas weniger heiß, und der Wind weht ein wenig stärker mit 8 km/h.

Wochenmitte: Ein Mix aus Sonne und Wolken

Mit leicht von Wolken durchbrochenem Himmel geht es am 4. August weiter. Die Temperaturen bleiben mit 33°C auf einem hohen Niveau bei einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 28%. Am 5. und 6. August strahlt der Himmel erneut in vollem Glanz, und das Thermometer klettert wieder auf 35°C und 34°C.

Das Wochenende in Sant Joan: Sonnenschein und warme Brisen

Zum Ende der Woche hin bauen sich erneut einige Wolken am Himmel ab, was die wunderschönen Tage auf Mallorca nicht beeinflussen wird. Temperaturen von bis zu 36°C am 7. August und sogar 37°C am 8. August machen das Wochenende zum heißen Höhepunkt. Der Wind bleibt leicht und die Luftfeuchtigkeit nimmt weiter ab, was die warmen Tage sehr angenehm macht.

Die Morgenstunden beginnen einheitlich frisch um 4:54 Uhr und die Abende enden kurz nach 19 Uhr. Unser Tipp: Genießen Sie die langen Abende bei einem Spaziergang entlang der Promenaden oder bei einem Glas Wein in den charmanten Bars und Restaurants von Sant Joan.

