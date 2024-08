Sonnenschein und Sommerhitze: Das Wetter in Felanitx vom 1. bis 8. August 2024 (1.8.2024)

Entspannte Urlaubstage unter klarem Himmel: Felanitx Wetterprognose

Für die sonnenliebenden Urlauber und Einheimischen in Felanitx präsentiert sich die erste Augustwoche des Jahres 2024 als wahres Sommermärchen. Mit hohen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel verspricht die Wettervorhersage ideale Bedingungen für alle Aktivitäten unter freiem Himmel.

Brillante Aussichten: Sonniges Wetter dominiert in Felanitx

Das Wetter in Felanitx ist geprägt von strahlend blauem Himmel und hochsommerlichen Temperaturen. Ab dem 1. August erleben wir einen deutlichen Anstieg des Thermometers auf beachtliche 36°C, begleitet von einem sanften Wind, welcher die Hitze erträglicher macht. Die relative Feuchtigkeit verweilt bei gemäßigten 33 Prozent und bietet somit die perfekte Kulisse für Ausflüge ins malerische Umland und erfrischende Sprünge ins kühle Nass.

Die Wetterlage bleibt stabil, und nur vereinzelte Wolken am 2. August liefern eine angenehme Abwechslung am sonst immerwährend klaren Himmel. Temperaturen leicht unter der Marke von 33°C und einer leicht erhöhten Luftfeuchtigkeit von 40 Prozent weisen auf rundum angenehme Urlaubstage hin.

Beständige Sommerfreuden: Ein Blick auf die Woche

Im weiteren Wochenverlauf bestätigt sich das Bild eines klassischen Sommerwetters auf Mallorca. Die Temperaturen bewegen sich durchgehend im niedrigen 30er-Bereich und das Wetter bleibt unverändert klar, was ausgedehnte Sonnenbäder und Aktivitäten im Freien ermöglicht.

Die Windverhältnisse zeigen sich moderat mit einer Brise um die 5 bis 8 km/h, was die sommerlichen Temperaturen ideal begleitet. Der Luftdruck ist stabil, und die Sonne begrüßt die Bewohner und Gäste von Felanitx täglich bereits vor fünf Uhr morgens, was lange und erlebnisreiche Tage verspricht. Mit dem Sonnenuntergang um kurz vor sieben am Abend klingt jeder Tag harmonisch aus.

Fazit: Felanitx präsentiert sich von seiner schönsten Seite

Zum Abschluss der Woche klettert das Thermometer nochmals leicht nach oben, und mit einer relativen Feuchtigkeit, die sich auf erträgliche 31 Prozent senkt, sind die letzten Tage noch einmal ein Hochgenuss. So zeichnet sich das perfekte Sommerwetter in Felanitx für den Zeitraum vom 1. bis 8. August 2024 durch einen klaren Himmel, Sonnenschein und angenehme Windsituationen aus. Freuen Sie sich auf unvergessliche Sommertage auf Mallorca!

