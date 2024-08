Sonnige Aussichten für Consell: Die Wetterprognose für die erste Augustwoche 2024 (1.8.2024)

Heißer Sommer in Consell: Temperaturen über 30°C und klare Himmel

Die Idylle von Consell auf Mallorca präsentiert sich in der ersten Augustwoche von ihrer sonnigsten Seite. Hohe Temperaturen und ein klarer Himmel bedeutet höchste Zeit für Sonnenanbeter und Urlauber, die sommerliche Wärme in vollen Zügen zu genießen.

Wettervorhersage in Consell: Die Woche startet mit Hitze

Am Donnerstag, den 1. August 2024, erwartet Einwohner und Besucher in Consell ein klarer Himmel bei Temperaturen, die auf heiße 39°C steigen. Mit einem sanften Wind bei 3 km/h und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 17% ist dies ein perfekter Tag, um sich an den Stränden von Mallorca zu erholen. Der Sonnenaufgang wird um 4:48 Uhr erwartet und der Tag endet mit dem Sonnenuntergang um 19:01 Uhr.

Ein Hauch von Wolken am Freitag

Der 2. August bringt ein paar verstreute Wolken am Himmel mit sich, die jedoch die hochsommerlichen Temperaturen von 37°C kaum trüben werden. Der Wind frischt etwas auf 6 km/h auf. Auch die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig auf 22% an.

Angenehmere Temperaturen zur Wochenmitte

Vom 3. bis zum 5. August zeigt sich das Wetter in Consell von einer angenehmen Seite. Die Temperaturen sinken etwas auf behagliche 33°C bis 34°C, und die klaren Himmel bleiben erhalten. Perfekt um die Insel weiter zu erkunden oder entspannte Stunden im Freien zu verbringen. Dabei bleibt der Wind konstant leicht, und auch der Luftdruck weist stabile Werte auf.

Wettertrend zum Wochenende

Der 6. und 7. August versprechen eine leichte Zunahme der Hitze mit 36°C sowie 38°C und einer weiteren Reduzierung der Wolken. Es herrscht weiterhin niedrige Luftfeuchtigkeit. Das Wochenende startet ebenso sonnig, und mit höchst angenehmem Sommerklima.

Perfekte Bedingungen für Urlauber in Consell

Der fortgesetzte Trend zu klarem Himmel und sommerlichen Temperaturen lädt dazu ein, Mallorca in dieser Zeit zu besuchen. Die langen Tage und lauen Abende sind ideal geeignet, um das lokale Flair und die Kultur der Insel ausgiebig zu genießen. Empfohlen wird dennoch, den Sonnenschutz nicht zu vergessen, denn die starke Sonneneinstrahlung kann gerade in den Mittagsstunden intensiv sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.8.2024, 00:13:09. +++