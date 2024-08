Sonnige Aussichten für Santanyí: Eine Woche voller Sonnenschein und sommerlicher Temperaturen (1.8.2024)

Das Wetter in Santanyí auf Mallorca: Ihre 7-Tage-Prognose

Die kommende Woche verspricht für die malerische Region Santanyí auf Mallorca strahlenden Sonnenschein und angenehm warme Temperaturen. Genießen Sie die sonnigen Tage in der charmanten Umgebung, während Sie sich auf das perfekte Wetter für Outdoor-Aktivitäten freuen können.

Strahlender Sonnenschein und milde Brise: Wetterüberblick für Santanyí

Mit klaren Himmeln und sommerlichen Temperaturen bietet sich die erste Augustwoche 2024 als ideale Zeit für einen Besuch der schönen Küstenorte und Strände rund um Santanyí an. Die milde Brise sorgt für eine angenehme Frische trotz der hohen Temperaturen.

Beginn der Woche: Sonnig und Warm mit leichter Brise

Der 1. August beginnt mit einem erfrischenden Morgen und einem Höchstwert von 31°C am Tag. Die leichte Brise mit 4 km/h und die relativ niedrige Luftfeuchtigkeit machen das Wetter sehr angenehm für Ausflüge. Den Sonnenaufgang können Sie schon um 4:47 Uhr erleben und der Sonnenuntergang begleitet Sie um 18:59 Uhr in den lauen Sommerabend.

Die Woche geht weiter mit Sonne und Wolken

Der 2. August bringt vereinzelte Wolken, lässt die Temperaturen aber weiterhin bei warmen 30°C. Ab dem 3. August setzt sich der klare Himmel fort, womit Santanyí eine perfekte Woche voller Sonnenschein genießen wird. Die Temperaturen bleiben konstant hoch und bewegen sich durchgehend im angenehmen Bereich von 29°C bis 32°C.

Ein Vorgeschmack auf den Hochsommer: Das Wochenende in Santanyí

Zum Wochenende hin steigen die Temperaturen leicht an, und der 8. August präsentiert sich als der heißeste Tag der kommenden Woche mit einer maximalen Temperatur von 32°C. Die Humidity nimmt ab, wodurch das Wetter sich noch komfortabler anfühlt. Der Wind bleibt eine konstante, sanfte Brise.

Langfristige Wettertrends für Santanyí

Freunde des Sonnenbadens und der idyllischen Natur Mallorcas können sich in Santanyí auf beständig schönes Wetter freuen. Langfristige Trends deuten auf anhaltend sonnige und trockene Bedingungen hin, perfekt, um die Mittelmeerinsel in all ihrem Glanz zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.8.2024, 00:27:11. +++