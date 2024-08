Sonniges Wetter und heiße Temperaturen: Die Wetteraussichten für Santa Eugènia auf Mallorca (1.8.2024 bis 8.8.2024) (1.8.2024)

Strahlender Sonnenschein und sommerliche Höchstwerte in Santa Eugènia

Die prognostizierter Wetterlage in Santa Eugènia zeigt sich von ihrer strahlendsten Seite. Mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die sich über die 30°C-Marke heben, verspricht die erste Augustwoche wahre Sommerträume auf der beliebten Baleareninsel Mallorca zu erfüllen.

Temperaturen, die zum Verweilen im Freien einladen

Zum Beginn des Monats hält das Thermometer stolze 39°C fest, und auch in den darauffolgenden Tagen bleibt das Thermometer im hohen Bereich mit Werten um die 38 Grad und gelegently over the next few days. Erst gegen Mitte der Woche lässt die Quecksilberanzeige mit circa 34°C ein wenig nach, bleibt aber weiterhin im Bereich für Sonnenanbeter und Urlauber, die das Mittelmeerflair unter freiem Himmel genießen möchten.

Leichte brise und niedrige Luftfeuchtigkeit

Begleitet werden die heißen Tage von einer leichten Brise mit Windgeschwindigkeiten von etwa 3 bis 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit, die teilweise nur 16% beträgt, verspricht angenehme Tage, auch wenn das Thermometer sommerliche Spitzen erreicht. Mit einem leichten Rückgang der Luftfeuchtigkeit gegen Wochenende, sinkt das Schwülegefühl und lässt Freiraum für Aktivitäten an der frischen Luft.

Lange Sonnentage auf Mallorca

Die Sonnenauf- und untergangszeiten verheißt lange, lichtdurchflutete Tage auf Mallorca. Der Sonnenaufgang begrüßt die Inselbewohner und Besucher jeweils gegen 4:48 Uhr morgens und der Sonnenuntergang zelebriert den Tag bis circa 18:55 Uhr.

Wetterübersicht für die erste Augustwoche in Santa Eugènia

Donnerstag, 1.8.2024: Klarer Himmel, 39 °C

Freitag, 2.8.2024: Vereinzelte Wolken, 38 °C

Samstag, 3.8.2024: Klarer Himmel, 34 °C

Sonntag, 4.8.2024: Klarer Himmel, 33 °C

Montag, 5.8.2024: Klarer Himmel, 35 °C

Dienstag, 6.8.2024: Klarer Himmel, 36 °C

Mittwoch, 7.8.2024: Klarer Himmel, 38 °C

Donnerstag, 8.8.2024: Klarer Himmel, 38 °C