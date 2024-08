Strahlendes Sommerwetter in Costitx: Prognose für die erste Augustwoche 2024 (1.8.2024)

Die Sonne dominiert das Wetterbild in Costitx

Als Zufluchtsort für Sonnenanbeter erweist sich Costitx auf Mallorca einmal mehr in der ersten Augustwoche des Jahres 2024. Mit klarem Himmel und hohen Temperaturen präsentiert sich das Wetter von seiner besten Seite.

Hitze und Sonnenschein prägen die Wetterlage

Donnerstag, 1. August: Der Monat startet mit einem kleinen Hitzerekord. Ein nahezu ungetrübt klarer Himmel und das Quecksilber, das auf beeindruckende 41 Grad Celsius klettert, zeugen von einem hochsommerlichen Tag in Costitx. Angenehme leichte Winde mit einer Geschwindigkeit von nur 2 km/h begleiten die trockene Luft mit einer relativen Feuchtigkeit von 11%. Der Sonnenaufgang um 4:47 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:01 Uhr rahmen einen langen, lichtdurchfluteten Tag ein.

Freitag, 2. August: Einige verstreute Wolken mögen am Himmel sichtbar sein, aber sie tun der sommerlichen Stimmung mit Höchsttemperaturen von 39 Grad Celsius keinen Abbruch. Ein sanftes Lüftchen weht mit 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt leicht erhöht bei 14%. Sonnenauf- und -untergang verschieben sich minimal auf 4:48 Uhr bzw. 19:00 Uhr.

Wochenend-Ausblick: 3. und 4. August: Das Wochenende sieht ähnlich sonnige Bedingungen vor. Am Samstag und Sonntag dürfen wir uns auf einen klaren Himmel mit Maximaltemperaturen von 34 Grad Celsius freuen. Geringe Windgeschwindigkeiten und eine angestiegene Luftfeuchtigkeit von über 30% werden die Tage begleiten.

Angenehme Fortsetzung der sonnigen Bedingungen

Der darauffolgende Montag startet ebenso mit klarer Sicht unter der Sonne Costitxs und einer Tagestemperatur von 35 Grad Celsius. Die Windgeschwindigkeit und die Luftfeuchtigkeit bleiben konstant und bieten Weiterhin optimale Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien.

Der Rest der Woche bleibt der Linie treu - Sonnenschein und klare Himmel mit Temperaturen, die sich zwischen 37 und 38 Grad Celsius bewegen. Die Winde halten sich zurück und gestatten ein angenehmes Wettererlebnis.

Fazit: Die perfekte Woche für Urlaub in Costitx

Für alle Urlauber sowie die Einheimischen von Costitx ist die Wettervorhersage ein wahres Geschenk. Gleichbleibend sommerliche Verhältnisse ohne Niederschlag und mit viel Sonnenschein sind eine Einladung, das mediterrane Leben in vollen Zügen zu genießen. Ob bei Ausflügen in die Natur, ausgedehnte Strandtage oder kulturelle Erkundungen – das Wetter spielt in allen Lagen mit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.8.2024, 00:13:35. +++