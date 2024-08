Wetter in Calvià (1.8.2024 bis 8.8.2024): Sonnige Aussichten und milde Sommerbrisen (1.8.2024)

Strahlender Sommer in Calvià – Eine Woche voller Sonnenschein

Wer in der ersten Augustwoche einen Urlaub in Calvià geplant hat, darf sich über ideales Sommerwetter mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen freuen. Die perfekten Bedingungen laden zu zahlreichen Aktivitäten unter freiem Himmel ein – vom Entspannen an den goldbraunen Stränden bis hin zu ausgedehnten Wanderungen in der atemberaubenden Natur der Region.

Wetter-Highlights der Woche in Calvià

Die Wetterprognose für die Tage vom 1. bis 8. August 2024 verspricht Temperaturen, die sich um die 30-Grad-Marke bewegen, was für Erfrischungen im Mittelmeer regelrecht einlädt. Die detailgenaue Vorhersage startet mit einem Hoch von 31°C und klarem Himmel am 1. August, gefolgt von einem minimalen Rückgang auf immer noch warme 29°C am nächsten Tag bei teilweise bewölktem Himmel.

Stetiger Sommergenuss – Die ganze Woche lang

Von klarem Azur bis zu wenigen durchziehenden Wolken – in Calvià wird das Wetterphänomen jeder nach seinem Geschmack finden. Gekoppelt mit einer sanften Brise von bis zu 6 km/h wird das Wohlgefühl auf der Insel nur noch verstärkt. Mit einer relativen Feuchtigkeit, die zwischen 50% und 60% schwankt, bleibt es angenehm, während der Luftdruck stabil um die 1013 hPa liegt.

Die Sonne küsst Calvià – Morgenröte bis Abenddämmerung

Ein unvergessliches Bild bietet sich den Frühaufstehern und den Nachtschwärmern gleichermaßen mit Momenten, in denen die Sonne am Horizont auf- und untergeht. Die Sonnenaufgänge variieren in dieser Woche leicht von 4:49 Uhr bis 4:56 Uhr, während die Sonnenuntergänge von 18:55 Uhr bis 19:02 Uhr die Tage beschließen. Ein Naturschauspiel, das die Herzen der Betrachter höherschlagen lässt.

Fazit: Sommerliche Freuden erwarten Sie in Calvià

Ob Sie die Wärme auf der Haut spüren möchten oder den kühlenden Effekt des Mittelmeers suchen – Calvià bietet in der ersten Augustwoche 2024 einen meteorologischen Goldgrube für alle Sonnenanbeter und Sommerliebhaber. Vergessen Sie nicht, ausreichend Sonnenschutz zu verwenden, denn die UV-Strahlung wird an klaren Tagen besonders intensiv sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.8.2024, 00:11:03. +++