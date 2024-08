Wetter in Marratxí: Sonnenschein und sommerliche Hitze dominieren die erste Augustwoche 2024 (1.8.2024)

Das Wetter in Marratxí: Eine Woche voller Sonne und klarer Himmel

Die idyllische Gemeinde Marratxí auf Mallorca begrüßt ihre Bewohner und Besucher in der ersten Wochen des Augusts 2024 mit einem Array aus strahlendem Sonnenschein und klarem blauen Himmel. Ein perfektes Szenario für alle Sommerliebhaber, die die warmen Temperaturen schätzen.

Sommerhitze setzt sich fort

Betrachten wir die Wettervorhersage detaillierter, zeigt sich für den 1. und 2. August ein Höchstwert von erstaunlichen 35°C, mit einem klarer Himmel bzw. leichten Wolkenformationen. Eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von 4 bis 6 km/h sorgt für eine angenehme Erfrischung zwischendurch.

Kühle Abende trotz Hitze

Die folgenden Tage, vom 3. bis zum 6. August, kündigen ähnliche Bedingungen an. Temperaturen liegen stetig bei über 30°C, während die Luftfeuchtigkeit ein wenig ansteigt - eine perfekte Gelegenheit für Abendaktivitäten unter dem klaren Sternenhimmel Mallorcas. Die Windverhältnisse bleiben moderat, was das Wohlbefinden im Freien zusätzlich steigert.

Hochsommer in Marratxí erreicht seinen Höhepunkt

Zum Abschluss der Woche erreicht der Hochsommer in Marratxí am 7. und 8. August seinen Höhepunkt mit einem Maximum von 36°C. Die leichte Bewölkung am 7. kann die Sonnenanbeter kaum stören, und der anhaltend klare Himmel am 8. lädt zu langen Tagen am Strand oder in den charmanten Cafés von Marratxí ein.

Abendliche Erholung bei milden Temperaturen

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich im August allmählich und bieten Ihnen die Gelegenheit, die langen Abende im Freien zu genießen. Beginnend mit einem romantischen Sonnenaufgang um 4:48 Uhr am 1. August und einem friedlichen Sonnenuntergang um 19:02 Uhr, haben Sie vielfältige Optionen, Ihre Tage maximal zu nutzen.

Alles in allem erhalten Bewohner und Besucher von Marratxí eine prachtvolle Zeit mit angenehmen Abendtemperaturen und einer Vielzahl von Möglichkeiten, die mallorquinische Sommerstimmung in vollen Zügen auszukosten.

