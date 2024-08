Wetter in Pollença: 7-Tage-Vorhersage für strahlenden Sonnenschein und sommerliche Temperaturen (1.8.2024)

Wettertrend für Pollença im August 2024

Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite in Pollença, einer der charmantesten Ortschaften auf Mallorca. In der ersten Augustwoche können sich Einwohner und Urlauber auf eine Reihe von klaren Tagen mit sommerlicher Hitze freuen. Hier ist Ihre detaillierte 7-Tage-Wettervorhersage für Pollença, mit allem was Sie wissen müssen, um Ihre Tage im Freien zu planen.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Die Tage beginnen früh mit Sonnenaufgängen zwischen 4:46 Uhr und 4:53 Uhr, die mallorquinischen Nächte begrüßen Sie mit herrlichen Sonnenuntergängen zwischen 19:01 Uhr und 18:53 Uhr.

Temperatur und Wetterbedingungen

Die Temperaturen in Pollença sorgen für eine Hitzewelle, mit einem Höhepunkt von 33°C am 1. August und angenehmen niedrigeren Temperaturen um die 29°C an nachfolgenden Tagen. Mit Ausnahme eines leichten Regenschauers am 4. August, können Sie durchgehend klaren Himmel und nur wenige Wolken erwarten, was perfekte Bedingungen für Ausflüge und Strandbesuche bietet.

Der Wind bleibt mit Geschwindigkeiten zwischen 4 und 8 km/h über die Woche gesehen zurückhaltend und verspricht damit eine angenehme Brise bei Ihren Aktivitäten unter freiem Himmel.

Luftfeuchtigkeit und Luftdruck

Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich konstant im Bereich von 50% bis 58%, was insgesamt für ein angenehmes Klima sorgt, speziell in den späten Abendstunden. Der Luftdruck verändert sich geringfügig und könnte für empfindliche Personen von Interesse sein, doch generell bleibt er im Bereich eines sommerlichen Hochs.

Vorausschau auf die ersten Augusttage

Die erste Augustwoche in Pollença ist ein Paradebeispiel für das wunderbare mediterrane Klima Mallorcas. Genießen Sie den strahlenden Himmel, die warmen Temperaturen und die leichten, erfrischenden Brisen, die diesen Ort so besonders machen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.8.2024, 00:23:42. +++