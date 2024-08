Wetter Santa Maria del Camí (01.08.24 bis 08.08.24): Sonnenschein pur, hohe Temperaturen und klare Himmel dominieren die Woche

Temperaturen bis zu 37°C: Sommerliche Hitze erwartet Santa Maria del Camí

Die Bewohner und Besucher von Santa Maria del Camí können sich auf eine strahlend sonnige Woche mit sommerlich heißen Temperaturen freuen. Der Wettertrend für die erste Augustwoche zeigt, dass Urlaubsstimmung und Sonnenbaden in Mallorcas pittoresker Gemeinde großgeschrieben werden. Die klaren Himmel versprechen wunderbare Tage unter der mallorquinischen Sonne.

Die Wetteraussichten für Santa Maria del Camí im Detail

Am Donnerstag, den 1. August 2024, startet die Woche in Santa Maria del Camí mit einem Hoch von 37°C und einem wolkenlosen Himmel, während sanfte Brisen mit einer Windgeschwindigkeit von nur 4 km/h kaum spürbar wehen. Perfekt, um die malerische Umgebung auf einem Spaziergang zu genießen oder eine erfrischende Abkühlung im Pool zu suchen.

Der Freitag, der 2. August 2024, präsentiert sich mit vereinzelten Wolken, allerdings bleibt es mit Höchsttemperaturen von 36°C weiterhin sommerlich warm. Auch der Wind zeigt sich zurückhaltend und fördert ein angenehmes Klima. Die ideale Zeit, um die kulturellen Angebote Santa Maria del Camís zu erkunden oder sich in einem der vielen Cafés niederzulassen.

Das Wochenende wird eingeläutet mit einem klaren Samstag, am 3. August 2024, an dem die Temperaturen auf 31°C fallen, was eine willkommene Abkühlung darstellt. Eine leichte Brise mit 6 km/h bringt frische Luft und die höhere Luftfeuchtigkeit sorgt für Erfrischung.

Der Sonntag, der 4. August 2024, und die folgenden Tage bis zum Mittwoch bleiben beständig sonnig mit Temperaturen im unteren 30er Bereich und kaum wahrnehmbarem Wind. Die ideale Zeit, um Mallorcas Strände zu genießen oder das Hinterland zu entdecken.

Den Abschluss der Woche bildet der Donnerstag, der 8. August 2024, welcher erneut heiße 37°C bringt und mit einem klar blauen Himmel überzeugt. Mit einer angenehmen Windgeschwindigkeit von 5 km/h und geringer Luftfeuchtigkeit ist dies ein Vorzeigetag für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Hochsommer in Santa Maria del Camí: Ein Paradies für Sonnenanbeter

Mit anhaltendem Hochdruckgebiet und Temperaturen, die regelmäßig die 30°C Marke überschreiten, lädt Santa Maria del Camí zum ungetrübten Genuss des mallorquinischen Sommers ein. Diese Zeit des Jahres ist perfekt für alle, die die intensive Sonne und das pulsierende Leben auf der Baleareninsel in vollen Zügen auskosten möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.8.2024, 00:26:48. +++