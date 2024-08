Wetteraussichten für Binissalem: Sonnige Tage und leichte Regenschauer im August 2024 (1.8.2024)

Aktuelles Wetter und 7-Tage-Prognose für Binissalem

Das Wetter in Binissalem präsentiert sich in den ersten Augusttagen des Jahres 2024 als sommerlich warm und größtenteils klar. Wir werfen einen Blick auf die Wettervorhersage für die kommende Woche und liefern Ihnen umfassende Informationen, die Sie für Ihre Planungen im schönen Binissalem auf Mallorca benötigen könnten.

Donnerstag, 1. August 2024: Mit einem strahlend klaren Himmel und Temperaturen um die 40°C startet der Monat hochsommerlich. Eine leichte Brise mit nur 2 km/h bietet wenig Abkühlung, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei niedrigen 13%. Der Luftdruck beträgt 1012 hPa, und die Sonne begrüßt uns bereits um 04:47 Uhr und verabschiedet sich um 19:01 Uhr.

Freitag, 2. August 2024: Der Tag bringt ein wenig Abwechslung mit sich, da der Himmel von vereinzelten Wolken durchzogen wird, die der Sonne immer wieder den Weg versperren. Die Temperaturen erreichen hochsommerliche 38°C, und obwohl der Wind leicht auf 4 km/h ansteigt, bleibt das Wetter angenehm trocken mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 18%. Der Barometerstand notiert 1010 hPa.

Samstag, 3. August 2024: Am Wochenende präsentiert sich das Wetter in Binissalem von einer noch sommerlicheren Seite. Mit einem klaren Himmel und Höchsttemperaturen von 33°C ist es ideal, um die Insel zu erkunden oder sich im glasklaren Wasser abzukühlen. Bei einer moderaten Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 38% sollte an Sonnenschutz gedacht werden.

Sonntag, 4. August 2024: Die vorhergesagten leichten Regenschauer dürften für eine willkommene Erfrischung sorgen, ohne die Pläne für den Tag wesentlich zu beeinträchtigen. Mit Temperaturen von 33°C sind diese Schauer ein kurzes Intermezzo in einer ansonsten sonnenverwöhnten Woche.

Montag, 5. August 2024 bis Mittwoch, 7. August 2024: Die neue Woche beginnt, wie die alte endete. Ein klares Himmelszelt beschert uns Temperaturen von 35°C bis 39°C, was für eine kontinuierliche sommerliche Stimmung sorgt. Die Luftfeuchtigkeit tendiert dabei zwischen 25% und 30%, während leichte Winde für kaum spürbare Abkühlung sorgen.

Donnerstag, 8. August 2024: Der achte Tag des Monats zeigt sich ebenfalls von seiner besten Seite: Mit 39°C und einem nahezu wolkenlosen Himmel können Sie ihren Aufenthalt im Freien in vollen Zügen genießen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter auf 16%, begleitet von einem ruhigen Wind mit 2 km/h. Auch der Luftdruck bleibt mit 1017 hPa stabil.

Die sommerliche Woche in Binissalem eignet sich perfekt für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten. Gleichzeitig empfiehlt es sich, stets ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und Sonnenschutz nicht zu vernachlässigen.

Wetterzusammenfassung für Binissalem

Die Wetterfarben Binissalems diese Woche: strahlendes Gelb und gelegentliches Grau. Sonne satt mit einer angenehmen Unterbrechung durch kurze Regenschauer am Sonntag. Freuen Sie sich auf eine freundliche Woche, in der das Thermometer weit oben klettert und die Tage lang sind. Perfekt, um das mediterrane Leben zu genießen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.8.2024, 00:09:14. +++