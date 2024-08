Wetteraussichten für Puigpunyent: Sonnige Tage und milde Abende vom 1. bis 8. August 2024 (1.8.2024)

Wetterprognose für das malerische Puigpunyent

Sonnige Aussichten und angenehme Temperaturen prägen das Wetter in Puigpunyent für die erste Augustwoche des Jahres 2024. Mit einem klaren Himmel und maximalen Temperaturen, die zwischen 26°C und 29°C liegen, laden die kommenden Tage zu vielfältigen Outdoor-Aktivitäten ein.

Detailierte Wettervorhersage vom 1. bis 8. August 2024

Am Donnerstag, den 1. August, werden wir mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 28°C begrüßt. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 57%.

Den darauf folgenden Freitag zieren leicht zerbrochene Wolken den Himmel, die das Thermometer auf 27°C klettern lassen. Der Wind hält sich konstant und die Feuchtigkeit steigt leicht auf 60%.

Das Wochenende startet am Samstag mit einem ungetrübten Himmel und einer leichten Brise von 7 km/h. Mit einer Höchsttemperatur von 26°C und einer Luftfeuchtigkeit von 64% bietet sich der Tag perfekt für Ausflüge in die Natur an.

Auch der Sonntag präsentiert sich von seiner besten Seite mit klarem Himmel und einer Temperatur, die erneut 26°C erreicht. Die Abende bleiben mit einer niedrigen Windgeschwindigkeit von 3 km/h und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit ideal für sommerliche Terrassenabende.

Die neue Woche beginnt am Montag mit klarem Himmel, einer Höchsttemperatur von 27°C und einer Luftfeuchtigkeit von 55%, was für Frische und Wohlbefinden sorgt.

Am Dienstag setzt sich das stabile Wetter mit einer weiteren klaren Nacht und einem Höchstwert von 27°C fort. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 58% im angenehmen Bereich.

Die Woche neigt sich dem Ende zu und das Wetter in Puigpunyent bleibt freundlich. Am Mittwoch erwarten uns wenige Wolken und Höchsttemperaturen von 29°C. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 54% leicht rückläufig.

Zum Abschluss der Woche, am Donnerstag, den 8. August, darf man sich auf einen weiteren klaren Himmel und Temperaturen um 29°C freuen, die ideale Bedingungen für Ausflüge oder einen entspannten Tag im Freien bieten.

Die besten Abende für gemütliche Stunden im Freien

Die Abendstunden in Puigpunyent gestalten sich während dieser Periode als besonders angenehm. Mit Sonnenuntergängen, die zwischen 18:59 Uhr und 18:55 Uhr stattfinden, und einer Windgeschwindigkeit, die selten über 4 km/h liegt, bieten diese Tage die perfekte Kulisse für entspannte Momente im Freien.

