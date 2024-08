Wetteraussichten für Santa Margalida (1.8.2024 bis 8.8.2024): Sonnenreiche Tage und stabile Temperaturen (1.8.2024)

Strahlender Sonnenschein und angenehme Brisen: Das Wetter in Santa Margalida

Die kommende Woche in Santa MargalidaSanta Margalida hält für Einwohner und Urlauber gleichermaßen eine Reihe sonnenverwöhnter Tage bereit. Mit klarem Himmel und einem stabilen Hochdruckgebiet über der Region, dürfen sich alle auf eine warme mediterrane Atmosphäre freuen.

Sonnige Prognosen: Das Wetter vom 1. August bis zum 8. August 2024

Der 1. August begrüßt Santa Margalida mit Höchsttemperaturen von 35°C und einem klarblauen Himmel, während eine leichte Brise mit 5 km/h für eine erfrischende Abkühlung sorgt. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt behagliche 35% und der Luftdruck liegt bei 1011 hPa. Der Tag erwacht mit dem Sonnenaufgang um 4:46 Uhr und klingt aus mit dem Sonnenuntergang um 19:00 Uhr.

Am 2. August zeigen sich vereinzelte Wolken am Himmel, aber die Sonne lässt sich durch diese kleinen Störungen nicht verdunkeln. Mit Temperaturen um die 33°C bleibt es angenehm warm. Auch an diesem Tag weht ein leichter Wind mit 5 km/h, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35% und einem Luftdruck von 1009 hPa. Für Frühaufsteher: Die Sonne geht um 4:47 Uhr auf und um 18:59 Uhr unter.

Der 3. August verspricht weiterhin sonniges Wetter mit einem strahlend klaren Himmel und maximal 30°C. Der Wind wird etwas auffrischen auf 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 53% an, was der Sommerhitze eine angenehme Frische verleiht. Der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang um 4:48 Uhr und endet beim Sonnenuntergang um 18:58 Uhr.

In der gesamten Woche vom 4. bis zum 8. August erwartet die Bürger und Gäste von Santa Margalida ein gleichbleibend freundliches Wetter mit klarem Himmel und Temperaturen, die zwischen 31 °C und 32 °C schwanken. Die Winde bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit im angenehmen Bereich. Die Tage beginnen jeweils kurz vor 5 Uhr mit dem Sonnenaufgang und enden kurz vor 19 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Die Wettervorhersage für Santa Margalida zeigt also einheitlich schöne Tage mit viel Sonnenschein und milden Abendbrisen. Es sind optimale Bedingungen für sämtliche Aktivitäten im Freien und um die malerische Insel Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

