Wettervorhersage für Palma: Sonnige Aussichten mit klarer Himmel vom 1. bis 8. August 2024 (1.8.2024)

Ein sonniger Auguststart in Palma

Der Monat August beginnt in Palma auf Mallorca mit einem grandiosen Wetter, das sich durchweg freundlich und heiter präsentiert. Die kommende Woche verspricht viel Sonnenschein und hohe Temperaturen, die sich für diverse Outdoor-Aktivitäten und Strandbesuche hervorragend eignen.

Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang: Mediterranes Klima in seiner Pracht

Am Donnerstag, den 1. August 2024, werden wir mit einem klaren Himmel begrüßt, was auf eine reine Sonnentag schließen lässt. Die Temperaturen erreichen bis zu 33°C, während eine angenehme Brise von etwa 5 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 42%, was das Wohlbefinden an diesem tag fördert.

Die darauffolgenden Tage bis zum 8. August 2024 zeigen sich ebenfalls von ihrer besten Seite: Von leicht bewölkten Himmeln zu ausnahmslos klaren Tagen - das Urlaubsherz wird hier höherschlagen. Temperaturen um die 30°C-Marke verwandeln Palma in ein perfektes Sommerreiseziel.

Nächtliche Abkühlung und ein Traum für Nachtschwärmer

Neben den warmen Tagen bieten die kommenden Nächte eine angenehme Abkühlung, ohne dabei ungemütlich zu werden. Dies schafft ideale Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge am Strand oder den Besuch von lauen Sommerabenden in den zahlreichen Lokalitäten der Stadt.

Zusammenfassung der Wetterprognose

Zum Abschluss noch ein Tipp: Nutzen Sie das sonnige Wetter für eine Erkundungstour durch Palma oder genießen Sie das kühle Nass des Mittelmeers. Die Insel Mallorca und insbesondere die Hauptstadt Palma zeigen sich von ihrer besten Seite – lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 1.8.2024, 00:22:58. +++