Aktuelle Wetterprognose für Palma: Sonnig mit milden Sommertemperaturen (2.8.2024)

Das Wetter in Palma: Sonnenverwöhnte Tage stehen bevor

Die Bewohner und Besucher von Palma können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und angenehm warmer Temperaturen einstellen. Perfektes Wetter, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten Mallorcas zu genießen oder einfach am Strand zu entspannen.

Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Temperaturen

Der 2. August 2024 begrüßt uns mit einem klaren Himmel und Höchsttemperaturen von 33°C. Ein leichter Wind von 5 km/h sorgt für eine angenehme Brise. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 47%, und der Luftdruck zeigt sich mit 1009 hPa stabil. Erwachen Sie früh, um den Sonnenaufgang bereits um 4:49 Uhr zu bestaunen und genießen Sie bis zum Sonnenuntergang um 19:01 Uhr den strahlenden Sonnenschein.

Leichte Regenschauer als willkommene Erfrischung

Am 3. August könnten leichte Regenschauer die Hitze des Hochsommers kurz unterbrechen, allerdings bleiben die Temperaturen mit 31°C warm und freundlich. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 49%, während der Wind konstant bei 5 km/h bleibt. Auch der Sonnenaufgang um 4:50 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:00 Uhr gestalten den Tag weiterhin sommerlich.

Konstante Wetterbedingungen sorgen für beständiges Sommerwetter

Die Tage nach dem 3. August setzen den Trend des klaren Himmels und der sommerlichen Temperaturen fort. Vom 4. bis zum 9. August 2024 können wir uns auf konstante Temperaturen zwischen 30°C und 34°C einstellen. Der Himmel präsentiert sich größtenteils ungetrübt, lediglich am 7. August werden vereinzelt Wolken erwartet, die jedoch keinen Einfluss auf die Wetterlage haben werden. Die geringe Luftfeuchtigkeit und der leichte Wind bieten ideale Bedingungen für jegliche Sommeraktivitäten.

Zusammenfassung der Wetteraussichten für Palma

Zusammengefasst wird das Wetter in Palma in der kommenden Woche fast durchgehend sonnig sein mit Temperaturen im angenehmen Bereich für den Sommer. Die Abende bieten kühle, aber nicht kalte Temperaturen, ideal für Spaziergänge oder ein Abendessen unter freiem Himmel. Mit wenigen Ausnahmen wie einen kurzen, möglichen Regenschauer, dürften die nächsten sieben Tage die optimale Zeit für Urlauber und Einheimische sein, um die wunderbaren Seiten Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

