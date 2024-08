Beständiger Sonnenschein und aufsteigende Temperaturen in der ersten Augustwoche in Selva, Mallorca (2.8.2024)

Strahlendes Wetter und steigende Temperaturen in Selva

Ein Blick in den Himmel über Selva, Mallorca, verspricht eine Woche voller Sonnenschein und sommerlicher Wärme. Die Wetterprognose für die bevorstehenden Tage deutet auf konstant klaren Himmel und eine ansteigende Thermometerkurve hin, die Urlaubsträume in greifbare Nähe rücken lassen.

Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 38°C

Bereits am Donnerstag, den 2. August 2024, erwartet die Einwohner und Besucher Selvas ein maximaler Temperaturwert von stolzen 36°C unter einem ungetrübten Himmelszelt. Mit einem sanften Wind von lediglich 3 km/h, einer Luftfeuchtigkeit von 29% und einem Luftdruck von 1009 hPa wird dieser Tag der Beginn einer wahren Hitzeperiode sein. Der frühe Sonnenaufgang um 4:48 Uhr und der späte Sonnenuntergang um 19:00 Uhr laden zu langen, sonnenreichen Tagen ein.

Stetes sonniges Wetter mit angenehmen Winden

In den darauf folgenden Tagen bleibt das Wetter in Selva weitestgehend konstant. Mit Temperaturen, die sich zwischen 32°C am Freitag und Spitzenwerten von 38°C am Wochenende bewegen, ist für ausgiebige Bade- und Sonnenfreuden bestens gesorgt. Die Wetterlage ist überwiegend durch einen klaren Himmel gekennzeichnet, lediglich am Sonntag, den 7. August, lassen sich einige vereinzelte Wolken am Himmel beobachten, die jedoch die Hitze kaum mildern werden.

Niedrige Luftfeuchtigkeit und behagliche Abende

Trotz der hohen Tageswärme sorgt die geringe Luftfeuchtigkeit, die sich im Verlauf der Woche sogar auf bis zu 18% reduziert, für eine angenehme Atmosphäre. Ebenso bleiben die Windgeschwindigkeiten mit 2 bis 3 km/h auf einem Niveau, das für eine sanfte Brise sorgt und die Abende in Selva zu einem genussvollen Erlebnis macht. Die ideale Wetterlage für alle, die den Tag gerne bei einem Glas mallorquinischen Weins auf einer Terrasse ausklingen lassen möchten.

Vorausplanung für Outdoor-Aktivitäten

Für alle Outdoor-Enthusiasten und Urlauber in Selva bietet diese Wettervorhersage optimale Bedingungen für Aktivitäten unter freiem Himmel. Wandern, Radfahren oder einfach nur ein entspannter Tag am Strand - die konstante Wetterlage ist wie geschaffen für jeden, der die sommerliche Hitze Mallorcas in vollen Zügen genießen möchte.

Das aktuelle Wetter bietet die perfekte Gelegenheit, das reichhaltige Freizeitangebot der Insel zu erkunden und dabei stets einen Sonnenhut griffbereit zu halten. Abschließend lässt sich sagen, dass Selva in den kommenden Tagen zweifellos zu den Hotspots für Sonnenanbeter zählt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.8.2024, 01:48:16. +++