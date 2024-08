Hitzewelle in Alaró: Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen für die erste Augustwoche 2024 (2.8.2024)

Sommerliches Wetterdomizil: Alaró verspricht heiße Tage unter der mediterranen Sonne

Mit der Ankunft des Hochsommers erlebt das idyllische Alaró auf Mallorca gerade eine hitzige Phase, die von strahlend blauem Himmel und ansteigenden Temperaturrekorden begleitet wird. Ein ausgedehntes Bad, sei es in einem der beeindruckenden Naturpools oder an den nahen Küstenregionen, löst jegliche Gedanken an Abkühlung auf angenehme Weise auf.

Strahlender Start in den August mit purer Sonne

Der 2. August 2024 stellt sich als perfekter Tag zum Sonnenbaden heraus, mit Temperaturen, die selbst die Quecksilbersäule auf 37°C treiben könnten. Ein fast nicht spürbarer Wind mit gerade einmal 3 km/h wird Ihnen das Gefühl geben, in einem stehenden Meer aus Hitze zu baden. Die geringe Luftfeuchtigkeit von 24% und der Luftdruck von 1009 hPa könnten fast zur Nebensache werden, wäre da nicht das reichliche Angebot an kühlen Getränken und schattigen Plätzen, die Alaró zu bieten hat. Der Tag beginnt früh um 4:49 Uhr, und erst um 19:01 Uhr neigt sich die Sonne dem Horizont zu.

Abkühlung? Fehlanzeige!

Die darauffolgenden Tage, speziell der 3. und 4. August, lassen keinen Rückgang der Hitze vermuten – ganz im Gegenteil. Mit Hochs von 32°C und 33°C und einem klaren Himmel wird die sommerliche Glut nahtlos fortgeführt. Der Wind nimmt sich zurück und lässt Sie in Stille schwitzen, während die Luftfeuchtigkeit sich geringfügig auf 38% und 35% erhöht.

Eine unverminderte Hitzeperiode für Alaró

Die Tage bis zum 9. August 2024 versprechen, dass die Temperaturen weiterhin Werte von bis zu 38°C erreichen, mit klarem Himmel über Alaró. Die Luft bleibt trocken und die Windgeschwindigkeiten niedrig, was bedeutet, dass wir uns auf eine anhaltende Hitzewelle einstellen sollten. Einzige visuelle Abwechslung bietet der 7. August, an dem sich einige Wolkenfelder am Himmel zeigen werden.

Wochenendwetter: Der Sonne treu bleiben

Das Wochenende startet unverändert sonnig und heiß. Von Samstag bis Sonntag herrscht weiterhin freie Sicht auf den azurblauen Himmel, mit maximalen Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke. Selbst die Nächte versprechen nur wenig Erleichterung, weshalb kühlende Maßnahmen für den Schlafkomfort keine schlechte Idee wäre.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.8.2024, 01:20:32. +++