Hochsommerliche Wetteraussichten für Fornalutx: Eine Woche voller Sonnenschein und klarer Himmel (2.8.2024)

Ausgezeichnetes Ferienwetter in Fornalutx: Die Prognose vom 2. bis 9. August 2024

Die Sonne regiert den Himmel über FornalutxFornalutx, und die neuesten Wettervorhersagen versprechen ein hervorragendes Strandwetter für die erste Augustwoche auf Mallorca. Blue skies and mild mediterranean breezes werden die Einwohner und Besucher erfreuen.

Wettertrend für Fornalutx: Sonnenschein und sommerliche Hitze

Beginnend mit dem 2. August 2024, zeigt das Thermometer beeindruckende 34 Grad Celsius, wobei der Himmel klar bleibt und leichte Winde mit nur 2 km/h wehen. Achten Sie auf einen adäquaten Sonnenschutz, denn die UV-Strahlung wird zur Sommerzeit intensiv sein. Abkühlung bringt der nächsten Tag, 3. August, mit einer Höchsttemperatur von 30 Grad Celsius und einer leichten Brise von 4 km/h.

Der 4. und 5. August bleiben mit 31 bzw. 32 Grad im angenehmen Bereich für alle Aktivitäten unter freiem Himmel, seien es Wanderungen durch die umliegenden Berge oder Entspannung am Strand. Die Luftfeuchtigkeit liegt angenehm bei unter 50%, was das Wohlbefinden an heißen Tagen erhöht.

Geringfügige Wetteränderung in der zweiten Wochenhälfte

Gegen Ende der Woche, am 6. August, steigen die Temperaturen weiter auf ein Maximum von 35 Grad Celsius, allerdings ziehen vereinzelt Wolken auf. Die folgenden Tage bieten ähnlich hohe Temperaturen, jedoch mit leicht zunehmender Bewölkung. Der 7. August wird teils bewölkt sein, wohingegen der 8. August uns wieder mehr Sonne bei wenigen Wolken und Höchsttemperaturen von 36 Grad Celsius beschert.

Die Woche klingt aus mit einem weiteren strahlend schönen Tag. Der 9. August verspricht einen klaren Himmel und eine maximale Tagestemperatur von 35 Grad Celsius - perfekt für alle Urlaubsaktivitäten.

Sonnenauf- und -untergangszeiten für Urlaubsplanungen

Bemerkenswert sind auch die Zeiten für Sonnenauf- und -untergänge, die sich wunderbar für die Urlaubsplanung eignen. Beginnend am 2. August mit einem Sonnenaufgang um 4:49 Uhr und Sonnenuntergang um 19:01 Uhr, verkürzen sich die Tage im Laufe der Woche leicht, was die einzigartigen Abendstimmungen Mallorcas unterstreicht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.8.2024, 01:33:34. +++