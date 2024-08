Perfektes Sommerwetter: Eine sonnige Woche erwartet Felanitx auf Mallorca (2.8.2024)

Sonnige Aussichten für Felanitx: Die Wettervorhersage vom 2. bis 9. August 2024

Mallorca erstrahlt im Sonnenglanz: Die kommende Woche in Felanitx verspricht mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen von bis zu 36°C ein perfektes Sommerwetter. Hier erfahren Sie alles über die zu erwartenden klimatischen Bedingungen für Urlauber und Einheimische.

Kristallklare Tage in Felanitx: Wettertrend und Temperaturen

Das Wetter in Felanitx präsentiert sich von seiner schönsten Seite: Den Start in die Woche am Donnerstag, den 2. August 2024, macht ein herrlich klarer Himmel mit einer Höchsttemperatur von 33°C. Ein leichter Wind mit nur 5 km/h wird die angenehme Wärme begleiten. Der Feuchtigkeitsgehalt liegt bei entspannten 42%, während der atmosphärische Druck bei 1009 hPa misst!

Entspannte Sommertage in der Vorhersage

Vom 3. bis zum 5. August setzt sich das eine unverändert heitere Wetter fort. Die Tage begrüßen Sie mit Temperaturen um die 32-33°C unter einem weiten, klaren Himmel. Der Ostwind bleibt sanft, die Luftfeuchtigkeit gering, und der atmosphärische Druck stabilisiert sich.

Wetterhöhepunkte: Spitzenwerte in Sicht

Ein Highlight der Woche kündigt sich ab dem 6. August an, wenn die Temperaturen auf 34°C klettern. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 35%, was die Hitze erträglicher macht. Ein leiser Wink des Sommers taucht am 7. August auf, denn trotz ein paar vereinzelter Wolken bleibt es bei 34°C sommerlich heiter.

Am Horizont: Höchsttemperaturen zum Wochenende

Zum Wochenende hin dreht das Thermometer weiter auf. Am 8. August wird eine Temperatur von 35°C erwartet, während am 9. August das Quecksilber sogar auf 36°C ansteigt. Der Himmel bleibt wolkenlos und die Windgeschwindigkeit gering, was entspannte Tage am Strand oder beim Erkunden der Insel verspricht.

Empfehlungen für eine sonnige Woche in Felanitx

Bei so viel Sonnenlicht und milden Abenden ist es ideal, die außergewöhnliche Küste, die malerischen Landschaften oder die charmanten Straßen von Felanitx zu genießen. Vergessen Sie jedoch nicht, Sonnenschutz und ausreichend Wasser für die heißen Tage mitzunehmen.

Gönnen Sie sich die Freude, in solch einer prächtigen Wetterlage die Perle Mallorcas zu erfahren!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.8.2024, 01:33:00. +++