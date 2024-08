Sonnenschein pur und steigende Temperaturen: Das Wetter in Vilafranca de Bonany vom 02.08.2024 bis zum 09.08.2024

Strahlender Sonnenschein bestimmt das Wetterbild in Vilafranca de Bonany

Die kommenden Tage in Vilafranca de BonanyVilafranca de Bonany präsentieren sich von ihrer sommerlichsten Seite, mit klarem Himmel und Temperaturen, die kontinuierlich auf schweißtreibende Höchstwerte klettern. Der August zeigt sich von seiner besten Seite – ideale Bedingungen für all diejenigen, die das mediterrane Klima Mallorcas in vollen Zügen genießen wollen.

Perfekte Bedingungen für Sonnenanbeter und Urlauber

Am 02. August 2024, startet die Woche in Vilafranca de Bonany mit einem klaren Himmel, bei angenehmen 33°C. Mit einem leichten Wind von 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35% wird der Aufenthalt im Freien zum Vergnügen. Der Druck der Atmosphäre weist einen Wert von 1009 hPa auf.

Die weiteren Tage lassen das Thermometer sogar noch etwas höher klettern. So zeigt sich das Wetter am 03. August ebenso mit einem klaren Himmel und einem Tageshöchstwert von 32°C, während der leichte Wind auf 7 km/h zunimmt und der Druck sich bei 1013 hPa einpendelt.

Der 4. und 5. August lassen nichts an der beständig guten Wetterlage ändern, mit klarem Himmel und Tageshöchsttemperaturen von 32°C und 34°C. Besonders die niedrige Luftfeuchtigkeit macht die Hitze angenehm erträglich.

Ein Höhepunkt an Temperaturen erwartet uns

Der 6. und 7. August übertreffen die bereits heißen Tage zuvor noch einmal. Strahlend blauer Himmel und das Thermometer, das sich bis auf 35°C erhöht, laden zu sommerlichen Aktivitäten ein. Die minimale Bewölkung am 7. August sollte dabei kaum störend sein.

Der Höhepunkt der Hitzewelle wird am 08. und 09. August erreicht – mit Höchsttemperaturen von 36°C und sogar 37°C. Die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht zu, bleibt jedoch auf einem sehr angenehmen Niveau.

Auch die Sonnenauf- und -untergänge sind in diesen Tagen ein absolutes Highlight. Der frühste Sonnenaufgang ist um 4:48 Uhr am 2. August, der späteste Sonnenuntergang um 18:59 Uhr am gleichen Tag. Es sind perfekte Bedingungen für lange und unvergessliche Sommerabende in Vilafranca de Bonany.

