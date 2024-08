Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer: Das 7-Tage-Wetter für Muro, Mallorca (2.8.2024)

Wetterübersicht für Muro, Mallorca (2.8.2024 - 9.8.2024)

Die malerische Gemeinde Muro auf Mallorca erwartet in der ersten Augustwoche 2024 einen Mix aus strahlendem Sonnenschein und erfrischenden Regenschauern. Wenn Sie einen Urlaub planen oder sich bereits im idyllischen Muro befinden, hier ist alles, was Sie über das Wetter für die nächsten 7 Tage wissen müssen.

Von strahlendem Sonnenschein zu leichten Regenschauern

Beginnen wir mit einem perfekten Start in die Woche: Am 2. August präsentiert sich der Himmel über Muro klar, und die Temperaturen erreichen sommerliche 33°C. Mit leichtem Wind von nur 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 38% erwartet Sie ein äußerst angenehmer Tag. Der Luftdruck liegt bei 1009 hPa, während Sonnenaufgang und -untergang den Tag zwischen 4:17 Uhr und 18:43 Uhr rahmen.

Der 3. August bringt eine kleine Abkühlung mit sich, was mit leichtem Regen bei einer Höchsttemperatur von 31°C einhergeht. Trotz der Regenschauer können Sie dank des leichten Windes und der erhöhten Luftfeuchtigkeit von 49% immer noch die frische mediterrane Luft genießen.

Das Wetter bleibt über die nächsten Tage leicht unbeständig mit weiteren Regenschauern und Temperaturen um die 30°C am 4. August, 29°C am 5. August, und leicht sinkend auf 28°C am 6. August. Auch die Windverhältnisse halten sich mit 3-4 km/h weiterhin angenehm moderat.

Die neue Woche beginnt am 7. August wieder freundlicher, mit Temperaturen von 30°C und einem wolkenfreien Himmel. Genießen Sie die klare Sicht und das warme Wetter, bevor die Temperaturen erneut am 8. August auf 31°C steigen. Perfekte Bedingungen, um das vielfältige Freizeitangebot in und um Muro zu erkunden oder einfach einen entspannten Tag am Strand zu verbringen. Lichtschutzfaktor nicht vergessen!

Blick auf das Wochenende

Das Wochenende zeigt sich von seiner besten Seite: Am 9. August, dem letzten Tag unserer Wetterübersicht, bleibt es bei 31°C und einem klaren Himmel. Planen Sie ruhig Outdoor-Aktivitäten oder entspannte Stunden in den charmanten Cafés von Muro, denn das Wetter ist auf Ihrer Seite.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.8.2024, 01:41:17. +++