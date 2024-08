Strahlend blauer Himmel in Escorca: Sonnige Aussichten für die kommende Woche (2.8.2024)

Sommerliche Wetterverhältnisse in Escorca

Wer sich nach Sonnenschein und warmen Temperaturen sehnt, wird von der aktuellen Wettervorhersage für Escorca begeistert sein. Von Donnerstag, dem 2. August 2024, bis zum Donnerstag, dem 9. August 2024, können sich Einwohner und Besucher auf klarsten Himmel und hochsommerliche Temperaturen freuen.

Ganz Escorca genießt die Sonne

Der Auftakt in die Woche wird am Donnerstag, den 2. August, mit einer Höchsttemperatur von 32° Celsius und einem kaum spürbaren Wind mit gerade einmal 3 km/h gemacht. Ein perfekter Tag, um die klare Luft bei einer Luftfeuchtigkeit von 38% und einem Luftdruck von 1010 hPa zu genießen. Der Sonnenaufgang wird bereits um 4:48 Uhr erwartet, während der Sonnenuntergang um 19:01 Uhr den Tag beschließt.

Mit leichter Brise in das Wochenende

Über das Wochenende hinweg zeigt sich das Wetter weiter von seiner besten Seite. Am Freitag, dem 5. August, wie auch am Samstag, dem 6. August, strahlt der Himmel klar und die Temperaturen bleiben stabil bei wohlig warmen 31° und 33° Celsius. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 37% und 30%, was die Hitze sehr erträglich macht. Die Winde halten sich weiterhin zurück, womit sich die Tage ideal für draußen geplante Unternehmungen anbieten.

Leichte Bewölkung kündigt sich an

Die neue Woche startet mit einer kleinen Veränderung: Am Sonntag, den 7. August, erwartet uns eine leichte Bewölkung, die für malerische Himmelsschauspiele sorgen dürfte, ohne jedoch die hohen Temperaturen von 34° Celsius zu mindern. Die Winde bleiben weiterhin schwach und die Luftfeuchtigkeit bei trockenen 26%.

Perfekter Sommertag zum Abschluss

Den Abschluss der Prognose bildet der Donnerstag, der 9. August, mit einem idealen Tag für all jene, die das reine Sommerwetter bevorzugen. Mit wieder klarer Sicht auf den Himmel, einer moderaten Brise von 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit, die auf 29% steigt, lassen sich die starken 34° Celsius in Mallorcas Natur oder an den Stränden genießen. Sonnenauf- und untergänge dürfen ebenfalls bewundert werden, die um 4:55 Uhr beziehungsweise um 18:53 Uhr stattfinden werden.

Die Wetterprognose für EscorcaEscorca verspricht eine Reihe perfekter Sommertage, ideal, um das Beste aus der warmen Jahreszeit zu machen und die herrlichen Landschaften Mallorcas zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.8.2024, 01:30:50. +++