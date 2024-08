Strahlend sonnige Aussichten für Costitx: Ihre präzise 7-Tage-Wettervorhersage (2.8.2024)

Blicken Sie voraus auf perfekte Sommertage! Costitx bietet in den kommenden Tagen klaren Himmel und Temperaturen, die das Thermometer jeweils an der 40-Grad-Marke kratzen lassen. Ideal für alle, die den Sommer in vollen Zügen genießen möchten. Erfahren Sie, was Sie vom 2. bis zum 9. August 2024 erwarten können.

Hochsommerliche Temperaturen und purer Sonnenschein

Die kommende Woche startet in Costitx mit einem Highlight für Sonnenanbeter: einem klaren Himmel und wunderbar warmen 37 °C am 2. August. Der Wind weht leise mit nur 4 km/h, was für eine sanfte Brise bei diesen heißen Bedingungen sorgt.

Nach einer Nacht unter sternenklarem Himmel begrüßt uns der Folgetag, der 3. August, mit 34 °C und einem erneut wolkenfreien Himmel. Der leichte Wind mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h mildert das Hitzeempfinden gerade so.

Am 4. August bleibt das strahlende Wetter konstant und schenkt uns einen weiteren Tag mit herrlichen 35 °C und einer kaum spürbaren Brise von 2 km/h.

Der 5. und 6. August bieten eine unwesentliche Steigerung der Intensität mit 36 °C bzw. 39 °C. Mit minimalem Wind und sinkender Luftfeuchtigkeit erreichen die Tage einen Hitzehöhepunkt in dieser Woche. Die Sonne zeigt sich von ihrer stärksten Seite, getreu dem Motto: Je höher das Thermometer klettert, desto klarer wird der Himmel.

Am 7. August beobachten wir leichte Änderungen im Himmel über Costitx. Einige wenige Wolken mischen sich zwischen die Sonnenstrahlen, die Temperaturen verharren jedoch bei sengenden 39 °C.

Die Woche schließt am 8. und 9. August mit weiterhin klarem Himmel und einer Luftfeuchtigkeit, die leicht ansteigt - eine willkommene Erfrischung bei konstant um die 39 °C.

Dieses Wetter lädt zum Verweilen an der frischen Luft ein, zu Spaziergängen und vielleicht auch zum Besuch der malerischen Strände und Buchten, für die Mallorca so bekannt ist. Ein Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor ist dabei allerdings unverzichtbar.

Costitx Weather Summary für die Woche vom 2. bis 9. August 2024

Weather Summary Costitx erwartet Sie mit einer Woche, in der die Sonne regiert und das Wetter es Ihnen erlaubt, Tag für Tag im Freien zu genießen. Packen Sie Ihre Tage mit Aktivitäten und Erlebnissen, denn das Wetter ist auf Ihrer Seite!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.8.2024, 01:29:14. +++