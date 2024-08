Strahlendes Sommerwetter in Campanet – die 7-Tage-Prognose bis zum 9. August 2024 (2.8.2024)

Erleben Sie die Sommerpracht auf Mallorca: Sonnenschein und warme Temperaturen in Campanet

Campanet, Mallorca – Die Sonneninsel Mallorca bleibt ihrem Namen treu, denn für Campanet ist in der ersten Augustwoche eine Serie klarer, sonniger Tage vorhergesagt. Mit Temperaturen, die gemächlich auf Sommerhöhen steigen, präsentiert sich das Wetter als perfekter Begleiter für alle Freizeitaktivitäten.

Sonnenanbeter Willkommen: Die Wetteraussichten bis zum 9. August 2024

Die prognostizierten Wetterbedingungen zementieren Campanet als ideales Ziel für Urlauber, die die warmen, klaren tage bevorzugen. Von Freitag, dem 2. August, bis zum Donnerstag, dem 8. August, können Sie mit Temperaturen zwischen 32°C und 36°C rechnen. Die Luftfeuchtigkeit liegt angenehm niedrig und der Wind weht sanft - perfekte Bedingungen für einen Besuch der malerischen Strände oder Entspannung im eigenen Garten.

Präzise Wetterdetails für Campanet

Angefangen am Freitag, den 2. August, ist der Himmel klar und die Temperatur erreicht 34°C, während ein leichter Wind mit 5 km/h weht. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 40 %, was für ausreichende Frische trotz hoher Temperaturen sorgt. Der Sonnenaufgang begrüßt Sie um 4:48 Uhr und der Sonnenuntergang verabschiedet den Tag um 19:00 Uhr.

Das Wochenende setzt den Trend fort, mit ebenfalls klarem Himmel und maximalen Temperaturen von 32°C am Samstag und Sonntag. Die Windgeschwindigkeiten bleiben konstant und die Luftfeuchtigkeit ähnlich angenehm wie am Vortag.

Zu Beginn der neuen Woche gleicht das Wetter in Campanet einem Sommertag direkt aus dem Bilderbuch – am Montag und Dienstag steigen die Temperaturen leicht auf bis zu 35°C, ehe am Mittwoch eine geringfügige Wolkendecke aufzieht. Trotz der broken clouds werden es warme 36°C.

Der Himmel klart wieder am Donnerstag auf, und das Thermometer zeigt stolze 36°C an. Ein idealer Tag für Sonnenanbeter und alle, die sich im Freien erholen möchten.

Ein Blick auf das kommende Wochenende in Campanet

Der Sommer in Campanet hält auch am 9. August an, mit klarem Himmel und heißen 36°C. Ein perfekter Zeitpunkt, um die Urlaubsfreuden auf Mallorca auszukosten – genießen Sie die Strände, erkunden Sie das Hinterland oder entspannen Sie bei einem kühlen Getränk auf Ihrer Terrasse.

