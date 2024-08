Traumhaftes Sommerwetter in Santa Maria del Camí: Die kommenden Tage versprechen Sonnenschein und warme Temperaturen (2.8.2024)

Wetterbericht für Santa Maria del Camí: Sonne satt mit Sommertemperaturen

2. August 2024: Heute begrüßt uns ein klarer Himmel über Santa Maria del Camí. Mit Temperaturen, die den Thermometer auf angenehme 36°C klettern lassen, ist ideales Wetter für sämtliche Freizeitaktivitäten gegeben. Ein leichter Wind mit nur 4 km/h sorgt für eine sanfte Brise. Der heutige Luftdruck liegt bei 1009 hPa, und die Luftfeuchtigkeit ist mit 30% angenehm niedrig. Der Tag erwacht um 04:49 Uhr und klingt um 19:00 Uhr mit einem malerischen Sonnenuntergang aus. Vorhersage mit leichtem Regen: Santa Maria del Camí am 3. August 2024

Mittwoch, 3. August 2024: Trotz des prognostizierten leichten Regens kann man sich auf eine Höchsttemperatur von 32°C einstellen. Die Niederschläge bieten eine willkommene Abkühlung an einem ohnehin warmen Tag. Die leichte Brise bleibt mit 4 km/h bestehen, und die relative Feuchte steigt leicht an auf 42%. Auch der Luftdruck zeigt einen Anstieg auf 1013 hPa. Der Tag empfängt uns um 04:50 Uhr und verabschiedet sich um 18:59 Uhr. Klare Himmel über Santa Maria del Camí

Für den 4. und 5. August 2024 setzt sich das schöne Wetter mit 32°C und einem klaren Himmel fort. Der Wind hält sich weiterhin moderat. Mit einer relativen Feuchte von etwa 40% am Donnerstag und 32% am Freitag sind die Tage ideal, um die schöne Insel Mallorca in vollen Zügen zu genießen. Die Sonne zeigt sich von ihrer frühen Seite ab 04:51 Uhr und geht am Donnerstag um 18:58 Uhr und am Freitag um 18:57 Uhr unter. Santa Maria del Camí: Hochsommerliche Verhältnisse halten an

Dienstag, 6. August, und die darauf folgenden Tage locken mit gleichbleibend heißen Temperaturen. 36°C am Dienstag und bis zu 37°C zwischen dem 7. und 9. August. Der Himmel bleibt größtenteils klar mit nur geringer Bewölkung am Mittwoch. Es herrscht eine geringe Luftfeuchtigkeit von unter 25% und ein weiterhin leichter Wind. Der Luftdruck pendelt sich bei etwa 1012 hPa ein. Sonnenauf- und -untergänge erfolgen zwischen 04:52 Uhr und 18:56 Uhr am Dienstag und werden mit jedem Tag geringfügig später. Das Wetter in Santa Maria del Camí verspricht somit perfekte Bedingungen für Urlauber und Einheimische, um die malerische Insel Mallorca in ihrer vollen Pracht zu erleben. Vom Strandbesuch bis zum Wandern in der umliegenden Landschaft ist alles möglich bei diesem idealen Sommerwetter.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.8.2024, 01:47:01. +++