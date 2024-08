Wetter Calvià (02.08.24 bis 09.08.24): Sommerliche Temperaturen und klare Himmel dominieren die erste Augustwoche

Sommerwetter in Calvià: Eine sonnige Periode bricht an

Der August beginnt in Calvià mit einem wahren Sommermärchen. Sonnenanbeter und Urlauber können sich auf eine Woche voller sonnenscheinreicher Tage freuen. Der klare Himmel und die sommerlichen Temperaturen sorgen für ideale Bedingungen, um die Schönheiten Mallorcas zu genießen.

Strahlender Himmelsblau und leichte Brisen – Das Wetter vom 02. bis 08. August 2024

Heute, den 02. August 2024, begrüßt uns der Tag mit einem strahlend blauen Himmel und einer angenehmen Temperatur von 30°C. Eine leichte Brise von nur 4 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 60% sorgen für erfrischende Momente.

Der 03. August wird geprägt durch leichten Regen, der jedoch der Hitze bei ebenfalls 30°C keine Abkühlung steht. Mit einer ähnlichen Windgeschwindigkeit und einer reduzierten Luftfeuchtigkeit von 52% bleibt es warm.

Am 04. August erstrahlt der Himmel erneut in einem klaren Blau. Mit einer leichten Steigerung des Windes auf 5 km/h und einer Temperatur von 28°C ist es ein wenig temperierter, jedoch immer noch sommerlich warm.

Die folgenden Tage, bis einschließlich des 09. August, zeichnen sich durchweg mit einem fast ungetrübten Himmel und Temperaturen, die die 30°C-Marke teils überschreiten, aus. Die Windverhältnisse bleiben sanft, und die Luftfeuchtigkeit fällt auf ideale 46% gegen Ende der prognostizierten Periode. Ein Traum für jeden, der die Sonne liebt!

Bestes Strandwetter in Calvià – Ein Paradies für Wasserratten

Die Kombination aus warmen Temperaturen und klarem Himmel lädt dazu ein, die zahlreichen Strände in Calvià zu besuchen. Das Meer bietet eine erfrischende Abkühlung und verspricht Badefreuden für Jung und Alt.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang - Ihre persönlichen Highlights

Genießen Sie den Sonnenaufgang in Calvià, der am 02. August um 4:50 Uhr den Tag einläutet, und beobachten Sie den Sonnenuntergang bis zum 09. August, der sich täglich bis ca. 18:53 Uhr ein wenig früher seinen Weg bahnt.

Der Sommer in Calvià zeigt sich von seiner besten Seite

Zusammengefasst, die kommende Woche in Calvià wird geprägt von hervorragendem Urlaubswetter, das Sonnenhungrige und all diejenigen, die die warme Jahreszeit in vollen Zügen genießen möchten, begeistern wird.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.8.2024, 01:26:20. +++