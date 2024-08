Wetter in Puigpunyent Mallorca: Sonnige Aussichten und leichte Sommerbrisen vom 2. bis zum 9. August 2024 (2.8.2024)

Wettervorhersage Puigpunyent Mallorca: Sonnenschein pur und leichte Sommerbrisen

Die kommende Woche in Puigpunyent steht ganz im Zeichen des sommerlichen Wetters. Mit Temperaturen, die sich behaglich zwischen 26°C und 29°C bewegen, steht uns ein warmer August bevor. Beinahe ununterbrochener Sonnenschein und leichte Winde sorgen für perfektes Urlauberwetter auf der beliebten Baleareninsel Mallorca.

Start in eine strahlende Woche: Wetterlage am Donnerstag, 2. August 2024

Mit einem klaren Himmel und 28°C erwarten wir einen herausragenden Tag, der den Auftakt zu einer durchweg sonnenverwöhnten Woche macht. Der Wind weht leicht mit nur 3 km/h, was die warmen Temperaturen sehr angenehm macht. Der Luftdruck steht bei 1010 hPa - ein weiterer Hinweis auf stabiles Sommerwetter. Die Sonne grüßt uns früh um 4:50 Uhr und verabschiedet sich erst wieder um 19:01 Uhr, was uns lange, lichtdurchflutete Abende verspricht.

Erfrischung am Freitag: Leichter Regen bei 27°C am 3. August

Am Freitag ziehen einige Wolken auf und bringen leichte Regenschauer mit sich. Das Thermometer zeigt angenehme 27°C, während eine frische Brise mit 4 km/h für Abkühlung sorgt. Wer die Insel erkunden möchte, findet in diesem Wetter die idealen Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 54%, was zu dem erfrischenden Ambiente des Tages beiträgt. Scheinbar möchte sich die Sonne an diesem Tag ein klein wenig ausruhen, bevor sie am Wochenende erneut in voller Pracht erscheint.

Sonne satt: Von Samstag bis Mittwoch durchgehend klarer Himmel

Ab Samstag können wir uns auf eine Periode freuen, in der sich der Himmel von seiner klarsten Seite zeigt. Von 26°C bis hin zu 29°C klettert das Thermometer und die Sonne strahlt ungestört auf Puigpunyent herab. Windstille Tage mit leichten Brisen von lediglich 2-3 km/h lassen die Tage gefühlt noch schöner erscheinen, ganz zu schweigen von den untergehenden Sonnen, die man bei einem gemütlichen Abendessen im Freien genießen kann.

Die perfect sync of warm temperatures, sunny skies, and light breezes offers an impeccable blend for those seeking leisure, whether it's enjoying a hike in the Serra de Tramuntana or simply basking on the tranquil beaches of Mallorca. With the humidity consistently hovering around 50%-57%, it's an invigorating time for all.

Mit einer solch günstigen Wettervorhersage stehen allen Besuchern und Einheimischen von Puigpunyent Tage voller Sonnenschein und Wohlbefinden bevor. Mallorca präsentiert sich auch in dieser Woche von seiner schönsten Seite, und wer das Glück hat, sich auf der Insel aufzuhalten, wird mit unvergesslichen Sommererlebnissen belohnt werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.8.2024, 01:44:14. +++