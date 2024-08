Wetter Llucmajor (02.08.24 bis 09.08.24): Sonnige Aussichten und leichte Brisen - Eine perfekte Sommerwoche auf Mallorca

Erleben Sie das Bestmögliche vom Mallorca-Sommer in Llucmajor

Llucmajor, Mallorca - In der idyllischen Region Llucmajor erwartet Einheimische und Urlauber eine herrlich sonnige Woche, die perfekt ist, um die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten Mallorcas auszuschöpfen. Es ist die typische Sommerpracht mit strahlendem Sonnenschein, die vom 2. August bis zum 9. August 2024 nur kurzzeitig von ein paar Wolken unterbrochen wird.

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen

Der Höhepunkt der Woche bietet Temperaturen, die konsequent die 30-Grad-Marke überschreiten, ideal für Besuche am Strand, Spaziergänge durch die Landschaft oder einfach zum Genießen der mediterranen Atmosphäre in den Straßencafés Llucmajors. Die maximale Temperatur erreicht angenehme 33 Grad Celsius, während die Nächte mit etwa 19 bis 20 Grad mild bleiben - perfekt für lauschige Sommerabende unter freiem Himmel.

Die Wetteraussichten im Detail

Zum Beginn der Woche am 2. August erwartet Sie ein klarer Himmel mit einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Es weht eine leichte Brise mit nur 6 km/h, was das Sommerfeeling am Mittelmeer abrundet. Das Barometer zeigt einen Wert von 1009 hPa, was auf stabiles Wetter schließen lässt.

Der 3. August bringt etwas Abwechslung mit sich: Leichter Regen ist zu erwarten, der aber bei einer Temperatur von 31 Grad Celsius eher für eine angenehme Erfrischung sorgt. Der Wind nimmt leicht zu auf 8 km/h, und mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 52% lässt es sich trotzdem gut aushalten.

In den darauffolgenden Tagen bis zum 9. August überwiegt der Sonnenschein, wobei die Temperaturen sich meistens zwischen 30 und 32 Grad Celsius bewegen. Der Wind bleibt mit 5-7 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit sinkt gegen Ende der Woche sogar auf angenehme 37%. Nur am 7. August lassen es sich einige Schleierwolken nicht nehmen, das blaue Himmelszelt zu schmücken.

Die perfekte Woche für Sonnenanbeter und Aktivurlauber

Freuen Sie sich darauf, die Sonnenaufgänge auf Mallorca in dieser Woche besonders früh genießen zu können. Ab 4:49 Uhr begrüßt die Sonne die Insel und geht erst gegen 19:00 Uhr wieder unter, somit bleibt viel Zeit, um die sommerlichen Tage voll auszukosten.

Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, Llucmajor in all seinen Facetten zu erleben – sei es beim Sonnenbaden, bei Wassersportaktivitäten oder bei einer Entdeckungstour durch das historische Stadtzentrum. Diese Woche wird das sommerliche Mallorca von seiner schönsten Seite zeigen!

