Wetteraussichten in Sóller: Sonnige Tage und klare Nächte - Ihre Prognose bis zum 9. August 2024 (2.8.2024)

Strahlende Sommertage in Sóller: Die Wetterprognose bis 9. August 2024

Das malerische Sóller auf Mallorca begrüßt seine Einwohner und Besucher mit einer Serie sonnendurchfluteter Tage. Die warmen Temperaturen erreichen in der ersten Augustwoche ihren Höhepunkt und bieten perfekte Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Urlauber, die die mediterrane Sommerbrise genießen möchten.

Hochsommerliche Temperaturen und kaum ein Lüftchen

Am Donnerstag, den 2. August 2024, startet der Tag in Sóller mit herrlichen 35°C und einem klarem Himmel. Sanfte Winde von nur 2 km/h sorgen für angenehm warme Temperaturen, die sich ideal für einen Tag am Strand oder eine Entdeckungstour durch die Stadt eignen.

Am Freitag, den 3. August, erwartet die Einheimischen und Gäste eine leichte Abkühlung auf 31°C, aber immer noch unter einem ungetrübten Himmel. Die Winde bleiben mit 4 km/h moderat, und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich leicht auf 48%, während der Luftdruck bei stabilen 1014 hPa liegt.

Das Wochenende in Sóller gestaltet sich ebenso angenehm mit 31°C am Samstag und einer leichten Brise. Der Sonntag zeigt sich von seiner besten Seite mit 33°C und klarem Himmel, wobei die Luftfeuchtigkeit auf erfreuliche 41% fällt.

Sóller Wetteraussichten: Sonnige Dominanz und leichte Wolkenbildung

Der Beginn der neuen Woche bringt weiterhin hohe Temperaturen mit 35°C am Montag und einer idealen Kombination aus Sonne und leichter Brise. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf ein angenehmes Niveau von 36%, was die hohen Temperaturen erträglich macht.

Mit einem minimalen Anstieg der Wolkenbildung, die kaum Einfluss auf die herrschenden sommerlichen Bedingungen hat, endet die Woche mit 36°C am Dienstag unter leicht bewölktem Himmel und noch immer sehr geringer Windaktivität.

Wir verabschieden uns von der aktuellen Wetterwoche in Sóller mit einem letzten Highlight: Kaum Wolken am Mittwoch und weiter steigenden Temperaturen. Der Donnerstag rundet die sommerlichen Tage mit erneut strahlendem Himmel und 36°C ab.

Genießen Sie ungestört die mallorquinische Sonne

Die Sonne zeigt sich in dieser Woche früh und verabschiedet sich spät - ein echter Genuss für alle Frühaufsteher und Nachtschwärmer. Das strahlende Wetter lädt ein, das Freiluftleben mit Abenden unter freiem Himmel und Aktivitäten am glitzernden Meer zu zelebrieren.

Zum Abschluss ein kleiner Tipp: Denken Sie an ausreichend Sonnenschutz, denn trotz des gelegentlich leichten Wolkenvorhangs ist die UV-Strahlung nicht zu unterschätzen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.8.2024, 01:50:43. +++