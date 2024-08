So wird das Wetter in Capdepera: Glasklarer Himmel und Sonne satt (2.8.2024)

Herrliche Sommertage erwarten Capdepera

Die Sonne strahlt mit voller Kraft über Capdepera, und die Prognosen versprechen eine Woche, die kaum Wünsche offenlässt. Klare, azurblaue Himmel bahnen sich ihren Weg durch die kommenden Tage, während die Temperaturen uns mit sommerlicher Wärme verwöhnen.

Sonnenreiches Wetter vom 2. bis zum 8. August 2024

Am Donnerstag, dem 2. August, beginnt die Woche mit einer maximalen Temperatur von 28°C und einem klaren Himmel. Der Wind zeigt sich von seiner sanften Seite mit nur 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 69% liegt. Sonnenaufgang und -untergang zeichnen wunderschöne Szenarien um 4:46 Uhr morgens bzw. 18:58 Uhr abends.

Der Freitag, der 3. August, begrüßt die Einwohner und Besucher von Capdepera ebenfalls mit einem klaren Himmel, bei weiterhin hohen Temperaturen von 27°C. Leicht auffrischend, bewegt sich der Wind etwas schneller mit 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit senkt sich auf 63%, was die Hitze angenehm trocken erscheinen lässt.

Am Wochenende bleibt das Wetterbild unverändert paradiesisch. Am Samstag tauchen vereinzelte Wolken am Himmel auf, doch die 28°C und der leichte Wind versüßen jedem das Freizeitvergnügen im Freien. Schon am Sonntag kehrt der klare Himmel zurück und rundet das Wochenende mit einer idealen Sommerkulisse ab.

Perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Während der gesamten Woche hält sich der Wind zurück und erlaubt jegliche Art von Aktivitäten im Freien ohne störende Böen. Ob Strandbesuche, Wanderungen oder Radtouren, die Umstände sind ideal für all jene, die die Schönheit Capdeperas in vollen Zügen genießen möchten.

Langfristige Prognose deutet auf Beständigkeit hin

Blicken wir auf die ganze Woche, so zeigt sich, dass die Temperaturen stetig um die 28°C schwanken und der Himmel klar bleibt. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich in einem komfortablen Bereich und, vom kurzen Auftritt einiger Wolken abgesehen, könnte man meinen, Capdepera verwöhne seine Bewohner und Gäste mit einer nahezu perfekten Sommerwoche.

Die letzten Tage des untersuchten Zeitraums lassen keine Änderung des sommerlichen Wetterschemas erkennen. Die stabile Hochdrucklage sorgt für konstant gute Laune und lädt dazu ein, die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten der Insel auszukosten.

Dieser Trend bestätigt, dass Capdepera auch in diesem August wieder ein Top-Ziel für sonnenhungrige Urlauber und Einheimische gleichermaßen ist.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 2.8.2024, 01:28:09. +++