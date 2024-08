Herrliche Sonnentage voraus: Die Wetterprognose für Estellencs auf Mallorca (3. bis 10. August 2024) (3.8.2024)

Ein strahlender Sommer in Estellencs

Mit klarem Himmel und Sonnenschein begrüßt Estellencs seine Gäste und Bewohner. Der perfekte Sommer setzt sich auf der schönen Baleareninsel fort, und die Wetteraussichten versprechen eine Woche voller Sonnengenuss. Tauchen Sie mit uns in die detaillierte Wettervorhersage für Estellencs vom 3. August bis zum 10. August 2024 ein.

Hochsommerliche Temperaturen und wenig Wind

Die Tage vom 3. bis zum 5. August zeigen sich in Estellencs von ihrer besten Seite: Tagsüber klettern die Temperaturen auf angenehme 28 Grad Celsius, und der Himmel präsentiert sich ohne eine Wolke. Die leichte Brise mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 km/h sorgt für eine milde Abkühlung bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 64 Prozent.

Sonnenreich und warm – ideale Bedingungen für Urlauber

Vom 6. August an dürfen sich die Einwohner und Besucher Estellencs über eine kleine Steigerung der Temperatur auf 29 Grad Celsius am 6. und 30 Grad Celsius am 7. August freuen. An diesen Tagen wird es etwas trockener, was mit einer Luftfeuchtigkeit von 57 bis 58 Prozent einhergeht. Der Wind bleibt mild und die Bedingungen ideal, um Mallorcas Natur zu genießen oder am Strand zu entspannen.

Beständiges Sommerwetter bis Mitte August

Das beständige Sommerwetter setzt sich fort, und auch für das zweite Wochenende im August erwarten uns klare Himmel und Temperaturen, die auf 29 Grad Celsius bleiben. Mit einer Luftfeuchtigkeit, die sich allmählich auf 56 Prozent am 10. August senkt, verspricht uns auch der spätere Teil dieser Woche perfekte Tage zum Verleben im Freien.

Wetterübersicht für Estellencs

Die kommende Woche in Estellencs präsentiert sich somit als wahres Sommermärchen und lädt Einheimische wie Urlauber gleichermaßen dazu ein, die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten auf Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.8.2024, 01:28:52. +++