Herrliches Sommerwetter in Esporles: Sonnenschein und warme Temperaturen dominieren die Insel Mallorca (3.8.2024)

Wettervorhersage für Esporles: Eine Woche voller Sonnenschein

Das Sommerwetter auf Mallorca zeigt sich in der malerischen Gemeinde Esporles von seiner besten Seite. Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen können sich Einwohner und Besucher auf eine Reihe perfekter Tage unter der mediterranen Sonne freuen. Hier ist ein detaillierter Blick auf die erwarteten Bedingungen für die kommende Woche.

Hochsommerliche Perfektion: Sonne pur in Esporles

Der 3. August 2024 startet mit einer klaren Sicht und einer Maximaltemperatur von 26°C. Mit einer sanften Brise von 5 km/h wird es ein herrlicher Tag, sich in Esporles zu entspannen oder die zahlreichen Aktivitäten in der Umgebung zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 60%, was die Temperaturen angenehm erscheinen lässt. Der Sonnenaufgang begrüßt Sie um 4:50 Uhr und der Sonnenuntergang verabschiedet den Tag um 19:00 Uhr.

Die folgenden Tage bleiben wettertechnisch gesehen gleichermaßen ansprechend: Am 4. und 5. August herrscht klarer Himmel mit Höchsttemperaturen von 27°C. Die Winde sind leicht mit 4 km/h bzw. 2 km/h - perfektes Wetter für Ausflüge und lange Abende im Freien. Die Luftfeuchtigkeit sinkt etwas auf 59% am 4. August und noch weiter auf 55% am 5. August, was die Tage noch angenehmer gestaltet.

Temperaturen steigen weiter: Die Hitze von Esporles

Das Thermometer steigt weiter an, und der 6. August könnte mit einer hohen Temperatur von 29°C einer der heißesten Tage der Woche werden. Mit nur 2 km/h Wind und einer Luftfeuchtigkeit von 50% zieht die Hitze durch Esporles. Denken Sie daran, viel zu trinken und in den heißesten Stunden des Tages Schatten aufzusuchen. Auch am 7. August bleibt es mit 29°C heiß, allerdings sorgen wenige Wolken für etwas Abwechslung am Himmel.

Die Schönheit der klaren Himmel setzt sich am 8. und 9. August mit Temperaturen um 29°C bzw. 28°C fort. Leichte Winde sorgen für eine sanfte Brise, während die Luftfeuchtigkeitswerte bei etwa 54% bzw. 56% liegen.

Das Wetter hält an: Ideale Bedingungen für Veranstaltungen

Der 10. August beschließt die Wochenwettervorhersage mit einem weiteren wunderbaren Tag. Erwartet werden Temperaturen um 28°C, eine leichte Brise und eine relativ niedrige Luftfeuchtigkeit von 51%, was den Aufenthalt im Freien äußerst angenehm macht. Es ist das perfekte Wetter, um Veranstaltungen im Freien zu planen oder einfach den mallorquinischen Sommer zu genießen.

Die Wettervorhersage für Esporles zeigt eine Woche, in der das Wetter fast zu schön erscheint, um wahr zu sein. Packen Sie also Ihre Sonnencreme und Sonnenhüte ein, denn die Sonne wird Ihr ständiger Begleiter sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.8.2024, 01:28:28. +++