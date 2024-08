Sonniges Glück auf Mallorca: Strahlendes Wetter erwartet Manacor in der ersten Augustwoche 2024 (3.8.2024)

Sommer in Manacor: Eine Woche voller Sonnenschein

In Manacor, einem der malerischsten Orte auf Mallorca, steht den Einheimischen und Urlaubern eine herrlich sonnige Woche bevor. Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite mit klarem Himmel und hohen Temperaturen.

Aktuelles Wetter und die Vorhersage für Manacor

Samstag, 3. August 2024: Der Sommermonat August beginnt in Manacor mit einem perfekten Start. Am Samstag erwarten uns 31°C unter einem klarblauen Himmel. Eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h sorgt für eine angenehme Erfrischung. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 40% und der Luftdruck bei 1013 hPa. Der Tag beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:48 Uhr und endet mit einem späten Sonnenuntergang um 18:57 Uhr, was einen langen, sonnenverwöhnten Tag verspricht.

Sonntag, 4. August 2024, bis Freitag, 10. August 2024: Die gesamte Woche über bleibt das Wetterbild stabil: Jeden Tag können wir mit klarem Himmel und konstanten 31°C bis 32°C rechnen. Die Windgeschwindigkeiten bleiben gering bis mäßig, zwischen 4 und 6 km/h, während der Luftdruck geringfügige Schwankungen aufweist, aber im allgemeinen Bereich um 1013 bis 1017 hPa bleibt. Die Luftfeuchtigkeit variiert leicht, bleibt aber im angenehmen Bereich zwischen 34% und 48%. Den Sonnenaufgang können wir diese Woche zwischen 4:49 Uhr und 4:55 Uhr genießen, während der Sonnenuntergang jeweils zwischen 18:49 Uhr und 18:57 Uhr stattfindet.

Tipps für die perfekte Woche unter der mallorquinischen Sonne

Mit solch vorhersehbarem und angenehmem Wetter bietet sich die optimale Gelegenheit, die zahlreichen Outdoor-Aktivitäten in und um Manacor zu genießen. Ob ein Besuch der berühmten Höhlen, eine Runde Golf auf einem der exquisiten Plätze oder einfach nur das Entspannen an einem der vielen Strände mit kristallklarem Wasser – es gibt keinen Grund, im Haus zu bleiben.

Achten Sie jedoch immer darauf, Sonnenschutzmittel zu verwenden und ausreichend zu trinken, um Dehydratation und Sonnenbrand zu vermeiden, während Sie dieses tropische Paradies genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.8.2024, 01:33:34. +++