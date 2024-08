Sonniges Hochsommerwetter erwartet Santa Eugènia: Temperaturen bis zu 38 Grad (3.8.2024)

Höchste Sommerfreuden in Santa Eugènia

Reines Urlaubsfeeling und ungetrübter Sonnenschein zeichnen das kommende Wetter in Santa EugèniaSanta Eugènia aus. Ein Blick auf die Wetterprognose lässt Bade- und Sonnenfreunde aufblühen: Das Thermometer klettert in den nächsten Tagen auf Höchsttemperaturen von bis zu 38 Grad Celsius. Kühle, erfrischende Brisen bleiben eine Seltenheit, denn der Wind hält sich dezent im Hintergrund.

Die Wettervorhersage für Santa Eugènia im Detail

Heute, 3. August 2024: Der blaue Himmel regiert die Szenerie, während das Thermometer angenehme 33 Grad anzeigt. Mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 36% bietet das Wetter ideale Bedingungen für ausgedehnte Ausflüge in die malerische Landschaft Santa Eugènias.

Morgen, 4. August 2024: Die sommerliche Stimmung setzt sich fort. Der Himmel präsentiert sich wieder klar, und die Temperaturen bewegen sich erneut im Bereich von 33 Grad. Der Wind bleibt sanft bei 4 km/h, was eine geringe Brise verspricht und für einen angenehmen Tag im Freien spricht.

Hohe Temperaturen und klare Aussichten

Von 5. August 2024 bis 10. August 2024 bleibt der Himmel in Santa Eugènia überwiegend rein und wolkenlos. Die Temperaturen steigen weiter an, und am 7. August erwartet die Einheimischen und Urlauber mit 38 Grad der bisherige Höhepunkt der Hitzeperiode. Auch die Sonnenscheindauer erreicht mit Sonnenauf- und -untergangszeiten von 4:51 bis 18:57 Uhr am 5. August ihren Höhepunkt. Wenig Wolken am Himmel bedeuten, dass Urlauber genügend Gelegenheit haben, bis spät am Abend das Freiluftleben zu genießen.

Langfristige Wetterprognose

Die folgenden Tage behalten das heiße und klare Sommerwetter bei, mit einer leichten Abweichung am 7. August, wo Einwohner und Gäste einige Wolken am Himmel entdecken können. Die geringen Windstärken sorgen dabei weiterhin für ein angenehmes Klima ohne stürmische Überraschungen.

Die Sonnenanbeter unter den Besuchern können sich freuen, denn die Abende bleiben warm und laden zu langen, gemütlichen Stunden im Freien ein. Ein perfektes Szenario für alle, die das sommerliche Mallorca in vollen Zügen genießen möchten.

