Sonniges Hochsommerwetter in Campanet: Die Wetterprognose für die erste Augustwoche 2024 (3.8.2024)

Prächtige Sommeraussichten für Campanet

Freuen Sie sich auf eine wahrhaft strahlende Augustwoche in Campanet, Mallorca. Mit herrlich klarem Himmel und sommerlichen Temperaturen, die das Thermometer auf bis zu 35 Grad Celsius steigen lassen, stehen allen Sonnenanbetern wunderbare Tage bevor. In diesem ausführlichen Wetterbericht informieren wir Sie über die täglichen Wetterbedingungen vom 03. bis zum 10. August 2024.

Die Wetterlage auf einen Blick

Das Hochsommerwetter in Campanet präsentiert sich mit einer eindrucksvollen Serie von Sonnentagen. Bereits am Samstag, den 3. August, zeigt sich der Himmel wolkenlos und das Quecksilber klettert auf sommerliche 32 Grad Celsius bei einer leichten Brise von nur 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt angenehm bei 38 Prozent, und ein Luftdruck von 1013 hPa bekräftigt die stabile Wetterlage.

Sonne pur und eine Spur wärmer wird es am Sonntag, den 4. August. Sie können sich auf nahezu ungetrübtes Sonnenbaden und Aktivitäten unter freiem Himmel bei 33 Grad Celsius freuen. Mit einer Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 4 km/h und einer ähnlichen Luftfeuchtigkeit und einem leichten Anstieg des Luftdrucks bleibt das Wetter ideal für Urlauber und Einheimische.

Die Sonne behauptet ihr Regiment auch am Montag (5. August) und Dienstag (6. August), an denen das Thermometer sogar auf 34 bzw. 35 Grad steigt. Diese Tage bieten perfekte Bedingungen für Ausflüge oder das Entspannen an den malerischen Stränden von Mallorca. Mit einer weiter sinkenden Luftfeuchtigkeit empfindet man die Hitze als angenehm trocken, und der leichte Wind sorgt für willkommene Erfrischungen.

Am Mittwoch, den 7. August, beehren uns vereinzelte Wolken, jedoch ohne den Charme der sommerlichen Hitze zu mindern. Die Temperaturen bleiben bei 34 Grad Celsius beständig, während der Wind auf bis zu 6 km/h ansteigt und so eine leichte Abkühlung bringt.

Die darauffolgenden Tage bis zum 10. August versprechen, mit Temperaturen um die 32 bis 35 Grad Celsius und weiterhin klarem blauem Himmel, die perfekte Kulisse für den Hochsommer auf Mallorca - ohne jede Unterbrechung durch Regen oder gar Unwetter.

Harmonie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten sind ein Symphon für die Schönheit des mediterranen Sommers. Beginnend mit 4:49 Uhr am 3. August erleben Sie die Morgendämmerung in Campanet und können bis zum späten Abend um 18:59 Uhr die langen und warmen Stunden des Tages auskosten. In der darauffolgenden Woche verschieben sich die Zeiten täglich um circa eine Minute, aber garantieren weiterhin lange Tage voller Sonnenlicht und Lebensfreude.

Fazit: Wetterglück in Campanet

Die erste Augustwoche in Campanet auf Mallorca lässt keine Wünsche offen. Die durchgehend heiteren Aussichten laden ein zu langen Strandtagen, stimmungsvollen Abenden im Freien und vielfältigen Aktivitäten, die den Sommer in vollen Zügen genießen lassen. Mit geringen Windbewegungen, einer moderaten Luftfeuchtigkeit und einer angenehm warmen bis heißen Temperaturentwicklung sind ideale Voraussetzungen für einen unvergesslichen Urlaub oder eine erholsame Sommerzeit auf der Insel geboten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.8.2024, 01:25:29. +++