Sonniges Wetter dominiert in Santa Maria del Camí: Die 7-Tage-Prognose vom 3.8.2024 bis 10.8.2024 (3.8.2024)

Strahlender Sonnenschein in Santa Maria del Camí - Eine Woche voller Sommerfreuden

Wer in Santa Maria del Camí in diesen Augusttagen nach draußen tritt, kann sich auf viel Sonne und sommerlich warme Temperaturen einstellen. Die kommenden sieben Tage von Samstag, dem 3. August 2024, bis zum folgenden Samstag, 10. August 2024, versprechen ideales Wetter für alle Aktivitäten unter dem blauen Himmel Mallorcas.

Herrliches Badewetter und klares Himmelspanorama

Der Beginn der Woche beschert uns mit Temperaturen um die 31°C und einem wolkenlosen Himmel wahrhaft sommerliche Bedingungen. Eine leichte Brise von etwa 5 km/h wird das Gefühl der Hitze mildern, während die Luftfeuchtigkeit bei komfortablen 45% liegt. Perfekte Konditionen, um das kühle Nass der Strände und Pools zu genießen oder in den vielen Freiluft-Cafés Mallorcas zu entspannen.

Mit ansteigenden Temperaturen und ebenso klarem Himmel setzt sich das sommerliche Wetter fort. Am Dienstag und Mittwoch klettert das Quecksilber auf 32°C bzw. 33°C. Geringe Windgeschwindigkeiten und eine weiter sinkende Luftfeuchtigkeit bedeuten heiße, aber nicht drückende Tage.

Das Hochsommer-Wochenende in Santa Maria del Camí

Das Wochenende nähert sich mit einem kräftigen Temperaturhoch: 35°C am Donnerstag und bis zu 37°C am Freitag mit nur wenigen Wolken machen ein Sonnenschutzmittel zum unverzichtbaren Begleiter. Mit einer Luftfeuchtigkeit von gerade mal 22% am Freitag sind dies die heißesten Tage der Woche.

Doch auch das darauffolgende Wochenende steht dem in nichts nach: Am Samstag herrscht weiter klarer Himmel und die Temperatur hält sich stabil bei 36°C. Der Sonntag bietet bei 34°C und leichten Böen von 3 km/h vielleicht die willkommene Gelegenheit für längere Wanderungen oder Radtouren in der herrlichen Landschaft Mallorcas.

Den Abschluss der 7-tägigen Prognose bildet der nächste Montag, an dem es bei weiterhin klarem Himmel und 35°C leicht windiger zugeht. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf angenehme 30% an.

Für all diejenigen, die das optimale Sommerwetter in vollen Zügen genießen wollen, bietet Santa Maria del Camí in der kommenden Woche die perfekte Bühne für unvergessliche Urlaubsmomente unter der mallorquinischen Sonne.

Wichtige Details und Tagesübersicht der Wettervorhersage

Zu beachten ist auch der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, der sich in dieser Woche zwischen 4:50 Uhr und 4:56 Uhr bzw. zwischen 18:51 Uhr und 18:59 Uhr bewegt. Eine langsame Veränderung der Tageslängen, die die Hochsommerzeit in Santa Maria del Camí markiert.

Die stabile Wetterlage mit konstantem Hochdruck sorgt auch dafür, dass der Luftdruck meist zwischen 1011 hPa und 1017 hPa liegt, was das allgemeine Wohlbefinden und die Freude an Outdoor-Aktivitäten zusätzlich steigert.

