Sonniges Wetter in Maria de la Salut - Die nächsten 7 Tage im Überblick (03.08. - 10.08.2024)

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen auf Mallorca

Die kommenden Tage in Maria de la SalutMaria de la Salut versprechen eine Reihe von herrlich sonnigen Momenten. Mit klarem Himmel und ansteigenden Temperaturen wird sich Mallorca von seiner schönsten Seite zeigen.

Sommerliche Verhältnisse erwarten die Einheimischen und Besucher

Am Samstag, den 3. August 2024, werden wir mit einem klaren Himmel und einer maximalen Temperatur von 34°C verwöhnt. Der Wind weht leicht mit einer Geschwindigkeit von nur 5 km/h, was die perfekten Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten bietet.

Stabile Wetterlage und hohe Temperaturen dominieren die Woche

Der Sonntag, 4. August 2024, bleibt konsequent schön mit weiteren 34°C und einem noch ruhigeren Wind von 2 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit nimmt leicht zu, bleibt aber mit 34% im angenehmen Bereich. Solche stabilen Wetterbedingungen sind charakteristisch für den mallorquinischen Sommer.

Die Tage zwischen Montag (5. August 2024) und Donnerstag (10. August 2024) bleiben sonnig. Die Temperaturen erreichen Spitzenwerte zwischen 35°C und 37°C, was für ausgiebige Strandtage wie geschaffen ist. Nur am Mittwoch, dem 7. August, erwarten wir gelegentlich ein paar Wolken am Himmel, die der Sonne jedoch kaum in den Weg kommen werden.

Wochenende in Maria de la Salut: Sonne pur und leichte Brisen

Zum Wochenende hin, am Samstag, den 8. August, erleben Einwohner und Besucher eine leichte Abkühlung auf 32°C, was in Kombination mit dem leichten Wind eine willkommene Erfrischung darstellt. Die Sonne wird den ganzen Tag über dominieren.

Abschließend wird der Sonntag, 9. August, und Montag, 10. August, weiterhin sonnige Verhältnisse bieten, mit angenehmen 35°C bzw. 36°C und leichtem Wind.

Die Sonnenauf- und untergänge in dieser Woche finden ungefähr um 4:50 Uhr morgens bzw. 18:55 Uhr abends statt und zeichnen unvergessliche Bilder an den Himmel Mallorcas. Diese idealen Bedingungen laden zu Aktivitäten aller Art ein, von Spaziergängen durch die Mandelplantagen bis hin zu Wassersport und kulinarischen Entdeckungen in den lokalen Restaurants.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.8.2024, 01:34:21. +++