Sonniges Wetter und milde Brisen: Andratx genießt die Sommerwoche (3.8.2024)

Wetteraussichten für Andratx: Von klarem Himmel bis zu leichten Wolken

Während die sommerlichen Tage ihre volle Pracht auf der wunderschönen Insel Mallorca entfalten, erfreut sich Andratx an einer aufregenden Woche mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen. Begrüßen Sie die kommenden sieben Tage mit Vorfreude auf sonnenreiche Momentaufnahmen und die leichten Brisen, die für eine ideale Sommeratmosphäre sorgen.

Beginn der Woche: Ein strahlender Start

Am 3. August 2024 startet die Woche in Andratx mit einem klaren Himmel. Die Tagestemperatur erreicht behagliche 27°C, während eine milde Windgeschwindigkeit von 6 km/h die idealen Voraussetzungen für Outdoor-Aktivitäten bietet. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 63%, und der Luftdruck wird mit 1014 hPa gemessen. Der Sonnenaufgang und -untergang zeichnen lange Tage von 4:51 Uhr bis 19:01 Uhr ab.

Mitte der Woche: Konstante Bedingungen

Weiterhin verwöhnt das Wetter Andratx am 4. und 5. August mit konstanten 27°C und einem stetig klaren Himmel. Die Windgeschwindigkeiten liegen leicht darunter, bei 4 km/h, und auch Luftdruck sowie Feuchtigkeitswerte bleiben im ähnlichen Bereich. Die Sonne begrüßt die Einwohner und Besucher Mallorcas jeweils um circa 4:52 Uhr und verabschiedet sich gegen 19:00 Uhr.

Wochenende in Sicht: Perfektes Sommerwetter setzt sich fort

Das Wochenende bringt für Andratx keinen Wetterumschwung, sondern bestätigt das herrliche Sommerwetter. Die Temperaturen gipfeln am 6. und 7. August bei 28°C, während der Himmel überwiegend wolkenlos bleibt, ausgenommen ein paar vereinzelte Wolken am 7. August. Der Wind zeigt sich weiter von seiner sanften Seite und ermöglicht sorglose Tage unter der mediterranen Sonne. Besonders angenehm ist die niedrige Luftfeuchtigkeit von 55% am 10. August, was jederzeit für Erholung und Genuss im Freien spricht.

Verabsäumen Sie nicht, die Möglichkeiten zu nutzen, die so ein ideales Wetter bietet, seien es Spaziergänge entlang der Küste, das Erkunden der nahegelegenen Natur oder einfach nur das Entspannen im warmen Sand. Andratx und das mediterrane Klima Mallorcas heißen Sie in dieser Sommerwoche herzlich willkommen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.8.2024, 01:21:44. +++