Strahlend sonnige Aussichten: Das Wetter in Capdepera vom 3. bis 10.8.2024 (3.8.2024)

Wohltuendes Sommerklima: Capdepera genießt eine Woche voll Sonnenschein

Die kommenden Tage verwöhnen Capdeperas Einwohner und Besucher mit unschlagbar sommerlichem Wetter. Klare Himmel und angenehme Temperaturen laden zu Freizeitaktivitäten im Freien ein und versprechen eine herrliche Zeit auf der idyllischen Insel Mallorca.

Wetterprognose für Capdepera: 3.8.2024 bis 10.8.2024

Samstag, 3. August 2024: Zum Wochenende erwartet uns ein strahlend blauer Himmel über Capdepera. Bei 27°C und einer leichten Brise von nur 7 km/h bietet sich der Tag ideal an, um die zahlreichen Strände zu besuchen oder in der Natur zu wandern. Der Sonnenuntergang um 18:57 Uhr läutet einen milden Sommerabend ein.

Sonntag, 4. August 2024: Ein weiterer Tag perfekten Wetters steht uns bevor, mit 27°C und einer sanften Brise von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 71%, was das Wohlbefinden an der warmen Sonne nur geringfügig beeinträchtigen dürfte. Der Sonnenaufgang erfolgt um 4:48 Uhr, und am Abend verabschiedet sich die Sonne um 18:56 Uhr.

Montag, 5. August 2024: Der klare Himmel setzt sich fort und die Temperaturen klettern auf 28°C. Der Wind weht moderat mit 6 km/h. Beginnen Sie Ihren Tag mit dem Sonnenaufgang um 4:49 Uhr und planen Sie vielleicht eine abendliche Aktivität, um den Sonnenuntergang um 18:55 Uhr zu genießen.

Dienstag, 6. August 2024: Die Hitze nimmt zu, und wir erreichen die Höchstmarke dieser Woche mit bezaubernden 29°C. Bei einem stabilen Wind von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 61% fühlt sich das Wetter ideal für Urlauber auf Mallorca an. Den Sonnenaufgang können Sie um 4:50 Uhr erleben, während die Sonne um 18:54 Uhr untergeht.

Mittwoch, 7. August 2024: Die Temperaturen halten sich konstant hoch, und wir erleben einen weiteren perfekten Sommertag mit 28°C. Eine leichte Brise von 5 km/h sorgt für eine angenehme Erfrischung. Nehmen Sie sich Zeit, um das Naturschauspiel des Sonnenaufgangs um 4:51 Uhr und des Sonnenuntergangs um 18:52 Uhr mitzuerleben.

Donnerstag, 8. August 2024: Ein idyllischer Tag mit klarem Himmel und einer angenehmen Temperatur von 27°C. Der Wind bleibt mit 7 km/h erfrischend und die niedrige Luftfeuchtigkeit von 61% macht Aktivitäten im Freien besonders angenehm. Der Sonnenaufgang ist für 4:52 Uhr geplant, der Abend klingt um 18:51 Uhr aus.

Freitag, 9. August 2024: Die gute Wetterlage hält an mit 28°C und kaum spürbaren Winden von 4 km/h. Ein perfekter Tag, um die Schönheit Capdeperas zu entdecken. Sonnenaufgang und -untergang erfolgen um 4:53 Uhr und 18:50 Uhr.

Samstag, 10. August 2024: Die Woche schließt mit höchsten Temperaturen von 29°C und einer Trockenheit, die durch eine Luftfeuchtigkeit von nur 52% gekennzeichnet ist. Am Tag weht ein angenehmer Wind mit 6 km/h. Der Sonnenaufgang um 4:54 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:49 Uhr runden einen weiteren wunderschönen Tag in Capdepera ab.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Woche in Capdepera für all jene ideal ist, die sonniges Wetter lieben. Machen Sie das Beste aus diesen letzten Sommertagen, indem Sie aktiv bleiben und Mallorcas atemberaubende Umgebung in vollen Zügen genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.8.2024, 01:26:14. +++