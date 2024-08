Strahlender Sonnenschein in Sóller: Eine Hitzeperiode erwartet Mallorca (3.8.2024)

Ein Blick auf die Sonnige Prognose für Sóller

Der Sommer auf Mallorca wärmt die Herzen der Insulaner und Besucher, und die idyllische Region Sóller ist keine Ausnahme. Mit atemberaubend klarem Himmel und strahlendem Sonnenschein steht uns in Sóller eine Hitzeperiode bevor. Perfekt für alle Sonnenanbeter und Liebhaber mediterraner Sommer!

Sonnenschein Pur: die Wetteraussichten für Sóller

Ab dem 3. August zeigt sich das Wetter in Sóller von seiner besten Seite. Temperaturen, die das Thermometer auf 30°C klettern lassen, werden von einem wolkenlosen Himmel begleitet. Ein leichter Wind mit 5 km/h bringt eine leichte Brise in die heißen Sommertage. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 53% und der Luftdruck bei stabilen 1014 hPa.

Steigende Temperaturen und Hitzewelle

Die folgenden Tage sehen eine anhaltende Hitze mit klarem Himmel und steigenden Temperaturen. Am 4. August erfreut uns die Sonne mit 31°C und einem sanften Wind, während die Luftfeuchtigkeit auf 48% sinkt – ideal für lange Strandtage ohne drückende Schwüle. Am 5. August geht es weiter bergauf mit 32°C und einem noch ruhigeren Wind.

Der Höhepunkt der Hitze erwartet uns zwischen dem 6. und 8. August mit 35°C und nahezu windstillen Bedingungen. Die Luftfeuchtigkeit fällt dabei auf ein komfortables Niveau von 36%. Lediglich einige wenige Wolken werden am 7. August den Himmel leicht bedecken.

Wochenendwetter: Weiterhin sonnige Aussichten

Das Wochenende hält die stabile und sonnige Wetterlage aufrecht. Sowohl am 9. als auch am 10. August dürfen sich Einwohner und Urlauber über 34°C und einen klaren Himmel freuen. Auch der Wind bleibt mit nur 2 km/h schwach – eine leichte Brise, die die sommerliche Stimmung unterstreicht.

Durchgehend zu beobachten ist der früher werdende Sonnenuntergang, der die allmähliche Annäherung an die Spätsommertage signalisiert. Dennoch: die Sonne begrüßt uns in Sóller bereits früh um 4:50 Uhr und verabschiedet sich erst gegen 18:52 Uhr, was lange und sonnengefüllte Tage verspricht.

Sóller – Ein Sommerjuwel in Mallorca

Die aktuellen Wetterbedingungen machen Sóller zu einem begehrten Ziel für alle, die das mediterrane Flair und die sommerliche Wärme Mallorcas vollends auskosten möchten. Mit wenig Wind und geringer Luftfeuchtigkeit bietet Sóller ideale Bedingungen für Erholungsuchende und Aktivurlauber gleichermaßen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.8.2024, 01:42:08. +++