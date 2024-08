Strahlender Sonnenschein und warme Tage: Das 7-Tage-Wetter für Felanitx, Mallorca (3.8.2024)

Perfekte Urlaubstage in Sicht: Die Wetterprognose für Felanitx

Wenn Sie in den nächsten Tagen Ihren Urlaub in Felanitx auf der schönen Insel Mallorca planen, dürfen Sie sich auf eine Periode beständigen und sonnenverwöhnten Wetters freuen. Die klare Himmelsansicht verspricht ungetrübte Urlaubstaggenuss für Sonnenanbeter und Freiluftaktivitätenliebhaber gleichermaßen.

Sonnenschein pur und angenehme Brisen: Das Wetter vom 3. bis zum 10. August 2024

Mit einem himmelblauen Hintergrund und Temperaturen, die sich konstant um die 32°C bis 34°C bewegen, lädt Felanitx Einheimische und Besucher zu ausgedehnten Erkundungstouren ein. Nicht nur die Lufttemperaturen, sondern auch leichte Winde mit Geschwindigkeiten zwischen 5 und 7 km/h sorgen für ein angenehmes und belebendes Klima.

Bei so konstanten Wetterbedingungen ist es kaum überraschend, dass die Luftfeuchtigkeit sich in einem komfortablen Bereich von 32% bis 44% hält. Dies trägt zu einer gefühlt wärmeren Temperatur bei, ohne schwüle Empfindungen zu erzeugen. Der Luftdruck bleibt im stabilen Bereich, was auf die Fortsetzung des guten Wetters hinweist.

Genießen Sie die frühen Morgenstunden mit Sonnenaufgängen ab 4:49 Uhr und beenden Sie Ihre Tage mit spektakulären Sonnenuntergängen, die sich von 18:58 Uhr bis 18:49 Uhr allmählich früher einstellen.

Detailansicht der Tagestemperaturen und Wetterphänomene in Felanitx

Abschlussworte zur Wetterlage in Felanitx

Die bevorstehende Woche verspricht, ein wahres Geschenk für jene zu sein, die sich nach ununterbrochenen Sonnentagen und lauen Abenden sehnen. Ob Sie nun die Strände genießen, durch die charmanten Gassen von Felanitx schlendern oder die idyllische Landschaft Mallorcas erforschen möchten – das Wetter spielt mit und ist Ihr Verbündeter bei all Ihren Vorhaben.

Behalten Sie dennoch die Wasserflasche griffbereit, denn in dieser sommerlichen Pracht bleibt Hydratation ein Muss. Wir wünschen Ihnen eine fantastische Zeit unter der Sonne von Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.8.2024, 01:29:32. +++