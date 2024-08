Strahlendes Sommerwetter: Die aktuelle Wetterprognose für Llubí auf Mallorca (3.8.2024)

Die kommenden Tage versprechen in Llubí pures Sommerfeeling

Wettertrend vom 3. bis 10. August 2024: In Llubí weht ein Hauch von perfektem Sommerwetter mit klarem Himmel und hochsommerlichen Temperaturen. Wie ein Blick in die Kristallkugel offenbart, bleibt der Himmel über Llubí in den kommenden Tagen nahezu wolkenfrei. Unsere Leserinnen und Leser dürfen sich auf eine Woche voller Sonnenschein freuen, und somit steht den Aktivitäten im Freien nichts im Wege!

Der Wetterbericht für Llubí im Detail

Am Samstag, den 3. August 2024, präsentiert sich das Wetter in Llubí mit einem klaren blauen Himmel, bei angenehmen 35°C. Der Wind weht sanft mit nur 4 km/h. Ein optimaler Tag, um die Strände Mallorcas zu genießen und im warmen Mittelmeerwasser abzutauchen. Sonnenanbeter und Frühaufsteher werden mit einem Sonnenaufgang um 4:49 Uhr verwöhnt und können das Tageslicht bis zum Sonnenuntergang um 18:59 Uhr ausnutzen.

Der Sonntag, 4. August 2024, bringt weiteres störungsfreies Wetter, unverändert heiß bei 35°C. Dieses Mal begleiten uns leichte Lüftchen mit gerade einmal 2 km/h, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 32% steigt. Sonnenschutz ist unerlässlich, denn der klare Himmel wird von keiner Wolke verdunkelt. Das Lichtspiel beginnt um 4:50 Uhr und das Abendrot zieht sich ab 18:58 Uhr zurück.

Der Montag, 5. August, setzt den Trend fort und sogar mit einem zusätzlichen Grad auf der Temperaturskala. Bei 36°C kommt der Wind mit einer leichten Brise von 3 km/h daher. Trockenheit ist das Stichwort - mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 26%.

Am Dienstag, 6. August 2024, erreicht die Hitzewelle mit 38°C ihren Höhepunkt. Empfohlen wird, sich in den Schatten zurückzuziehen oder die kühlenden Gewässer aufzusuchen, während der Wind leicht auf 4 km/h ansteigt. Der Tag beginnt früh um 4:51 Uhr und kühlt erst nach dem Sonnenuntergang um 18:55 Uhr ab.

Der Mittwoch, 7. August, zeigt sich mit einigen wenigen Wolken am Himmel und etwas frischeren 36°C. Der Wind nimmt zu auf 5 km/h und sorgt für eine angenehme Brise.

Auch am Donnerstag, 8. August, bleibt das Wetter freundlich und es erwarten Sie 34°C bei klarem Himmel. Der Wind frischt auf 6 km/h auf, während die Sonne von 4:53 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 18:53 Uhr Ihre Zeit auf Mallorca verschönert.

Die Woche endet schließlich mit zwei weiteren Tagen des Glanzes. Sowohl am Freitag, den 9. August, als auch am Samstag, den 10. August, dürfen wir uns über strahlenden Sonnenschein bei 36°C respektive 37°C und eine sanfte Brise freuen.

Die kommende Woche in Llubí kündigt sich damit als wunderbare Zeit an, um die Liebsten zu versammeln und die sommerlichen Freuden Mallorcas in vollen Zügen zu genießen. Denken Sie an Sonnenschutz und ausreichend Hydration, um Ihre Tage unbeschwert gestalten zu können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.8.2024, 01:32:31. +++