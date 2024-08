Traumhaftes Sommerwetter erwartet Calvià: Sonnenschein und milde Brisen vom 3. bis 10. August 2024 (3.8.2024)

Sonnenanbetern winken glanzvolle Tage in Calvià

Reisende und Anwohner dürfen sich freuen, denn die Wetterprognose für Calvià verspricht nahezu perfekte Bedingungen, um die Insel in ihrer vollen Pracht zu genießen. Lassen Sie uns einen detaillierten Blick auf das Sommerwetter in Calvià werfen und herausfinden, was Sie in der ersten Augustwoche des Jahres 2024 erwartet.

3. August: Ein klarer Himmel grüßt Calvià

Der Auftakt in die sonnenreiche Woche beginnt mit einem klaren Himmel und angenehmen 29°C. Eine leichte Brise mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h sorgt für das perfekte Strandwetter. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei gemäßigten 56%, während der Luftdruck bei 1014 hPa stabil bleibt. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 4:51 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:00 Uhr.

Herrliches Strandwetter setzt sich fort

Am 4. und 5. August setzt sich das eindrucksvolle Wetter in CalviàCalvià fort, mit Temperaturen um die 28°C und einem nahezu wolkenfreien Himmel. Sonnenhungrige sollten nicht zögern, sich auf die sanften Wellen des Mittelmeers einzulassen und das strahlende Blau zu genießen.

Die Hitze nimmt zu: Höchsttemperaturen in Calvià

Mit dem 6. August erreichen wir den Höhepunkt der Sommerhitze. Die Quecksilbersäule klettert auf 30°C, während die Winde auf eine leichte 3 km/h Brise zurückgehen. Dieser Tag eignet sich hervorragend, um die zahlreichen Outdoor-Aktivitäten Mallorcas zu erkunden oder einfach nur an einem der malerischen Strände zu entspannen.

Milde Sommernächte unter klarem Sternenhimmel

Die Nächte bleiben angenehm mild, ideal für romantische Spaziergänge oder um das nächtliche Treiben der Insel zu erleben. Mit einer durchschnittlichen nächtlichen Temperatur, die kaum unter dem Tagesmaximum liegt, verspricht jede Nacht Urlaubsromantik pur.

Wettertrend: Sonnenverwöhnte Tage in Sicht

Der Wettertrend für die folgenden Tage, von 7. bis 10. August, bleibt beständig mit Temperaturen von 30°C und darüber, bei mäßigem Luftdruck und sehr niedrigen Windgeschwindigkeiten. Gelegentlich zeigen sich einige Wolken am Himmel, ohne jedoch die Sonnenstrahlung wesentlich zu beeinträchtigen.

Die Wetterbedingungen laden dazu ein, die schönsten Ecken Calviàs zu erkunden oder sich in eines der charmanten Cafés zu setzen und das bunte Treiben zu beobachten.

