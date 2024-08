Wetteraussichten für Selva, Mallorca: Sonnenschein und Sommerhitze vom 3.8. bis 10.8.2024 (3.8.2024)

Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen in Selva

Freuen Sie sich auf eine Woche voller Sonne in Selva auf Mallorca. Von Samstag, den 3. August 2024, bis hin zum nächsten Wochenende prophezeit die Wettervorhersage klarsten Himmel und sommerliche Hitze. Mit kaum einer Wolke in Sicht, ist dies die perfekte Zeit, um das Inselinnere zu erkunden oder an den Stränden Mallorcas zu verweilen.

Genaue Wettervorhersage für Selva vom 3.8. bis 10.8.2024

Die Temperaturen bleiben tagsüber konstant hoch, wobei das Thermometer zu Beginn der Woche bei angenehmen 33°C startet und bis zu einem Höhepunkt von 37°C am Donnerstag, den 6. August 2024, klettert. Trotz der Hitze versprechen die Windverhältnisse mit leichten Böen von 2 bis 4 km/h für eine erfrischende Brise zu sorgen.

Die Luftfeuchtigkeit in Selva bleibt gering, mit Werten zwischen 22% und 35%. Das sorgt für ein angenehmes Klima ohne drückende Schwüle, was besonders für Outdoor-Aktivitäten ideal ist. Der Luftdruck variiert geringfügig um die 1013 hPa mit einem leichten Anstieg Mitte der Woche auf 1017 hPa.

Die Sonne grüßt in Selva bereits früh am Morgen und bietet lange Tage voller Licht. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang verschieben sich im Laufe der Woche minimal, sorgen aber durchgehend für lange, helle Abende bis etwa 18:51 Uhr.

Wochenend-Wetteraussichten für Selva

Das Wochenende hält die sonnigen Aussichten aufrecht, wenn auch die Temperaturen leicht um die 35°C schwanken. Die minimalen Bewölkungen am Samstag, den 7. August 2024, verschwinden schnell und machen den klaren blauen Himmel zum ständigen Begleiter des ferienfreudigen Besuchers oder einheimischen Sonnenanbeters.

Kommen Sie und genießen Sie das herrliche Sommerwetter in Selva, das sich bestens für Wanderungen, Radtouren und Strandtage anbietet. Packen Sie Sonnencreme und Wasserflaschen ein und machen Sie das Beste aus diesen strahlenden Augusttagen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.8.2024, 01:40:23. +++