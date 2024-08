Wetterprognose für Campos auf Mallorca (2.8.2024 bis 9.8.2024): Sonnenschein und sommerliche Höchstwerte (3.8.2024)

Ausführlicher Wetterbericht für Campos

Campos genießt eine Woche voller Sonnenschein und ansteigender TemperaturenCampos, perfekt für alle Urlauber und Einheimische, die das mediterrane Klima Mallorcas in vollen Zügen genießen möchten.

Sonniges Wetter und angenehme Brisen: Campos vom 2.8.2024 bis 9.8.2024

Beginnend mit dem 2. August 2024, macht der klare Himmel das Wetter in Campos nicht nur angenehm, sondern geradezu ideal für sämtliche Freizeitaktivitäten im Freien. Mit einer Tageshöchsttemperatur von 26°C und leichten Winden von 5 km/h, wird die Luftfeuchtigkeit mit 45% als komfortabel wahrgenommen.

Am 3. August dürfen wir leichten Regen erwarten, der jedoch nicht von Dauer sein sollte. Die Temperatur sinkt leicht auf 24°C, während die Luftfeuchtigkeit auf 72% steigt - ein willkommener Frischekick für die Vegetation der Insel.

Die folgenden Tage, vom 4. August bis zum 9. August, zeigen weiterhin ein herrliches Wetter mit klarem Himmel. Höhepunkte sind die Tage um den 6. und 7. August, an denen das Wetter nicht nur klar ist, sondern auch die Temperaturen auf bis zu 31°C ansteigen. Am 9. August präsentiert sich das Wetter in Campos mit vereinzelten Wolken und sogar wärmeren Temperaturen von bis zu 35°C, während die Luftfeuchtigkeit weiter sinkt und somit für ein angenehmes Klima sorgt.

Die Winde bleiben die gesamte Woche hindurch mild und die Luftdruckwerte deuten auf stabile Wetterbedingungen hin. Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich kaum und bieten lange und genussvolle Tage unter der mallorquinischen Sonne.

Genießen Sie das beste Sommerwetter in Campos

Das Wetter bietet optimale Bedingungen für den Besuch der wunderschönen Strände, für Wandertouren oder einfach um das Ambiente der Stadt Campos zu erleben. Mit solch vorhergesagten Wetterbedingungen steht einer perfekten Woche unter freiem Himmel auf Mallorca nichts im Weg!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.8.2024, 01:25:46. +++