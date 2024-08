Wetterprognose Muro, Mallorca: 7-Tage-Trend – Erwartet uns nasses Augustwetter? (3.8.2024)

Muro auf Mallorca: Wettertrend für den Sommermonat August

Mildes Sommerklima mit erfrischenden Regenschauern – dies fasst die Wetteraussichten für die kommende Woche in Muro auf Mallorca zusammen. In unserem ausführlichen 7-Tage-Wetterbericht erfahren Sie, mit welchen Wetterbedingungen Sie vom 3. bis 10. August 2024 in dieser charmanten Gemeinde rechnen können, inklusive täglicher Temperaturvorhersagen und einer Übersicht über die Wind- und Wetterverhältnisse.

Aktuelles Wettergeschehen und Prognose für die nächsten Tage

Der Beginn des Berichtszeitraums wird von moderaten Regenfällen bestimmt, wobei die am 3. August zu erwartenden 31 Grad Celsius ebenso charakteristisch für den Hochsommer sind wie die gemäßigt wehenden Winde von 4 km/h. Ein leichter Abkühlungstrend ist für den 4. und 5. August vorhergesagt, mit Höchstwerten von 30 Grad beziehungsweise 28 Grad und leichtem Regen, was für entspannte Tage sorgt.

Doch bereits am 6. August zeigt das Thermometer wieder angenehme 29 Grad an, und trotz der leichten Regenschauer ist mit einem ruhigen Sommertag zu rechnen. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 61%, beflügelt auch durch die geringen Winde, die die Wolken tragen.

Einblick in das Wochenendwetter und darauffolgende Tage

Zum Wochenende hin begrüßt uns ein Hauch von Wolken am 7. August bei sommerlich hohen 31 Grad, während der Wind weiterhin verhalten bleibt. Doch der strahlend klare Himmel am 8. August dürfte all jene erfreuen, die ihr Wochenende unter Mallorcas Sonne genießen möchten – perfekt für Ausflüge und Strandtage. Die Freude wird getrübt durch leichte Regentropfen am 9. und 10. August, die jedoch bei gleichbleibenden 30 Grad Celsius kaum ins Gewicht fallen dürften.

Die Sonnenauf- und -untergänge verschieben sich marginal, so dass Sie Ihre Tage optimal planen können. Trotz anhaltender leichter Regenfälle können diese milden Augusttage auf Mallorca durchaus genossen werden, obwohl ein Sonnenschirm hin und wieder nützlich sein könnte.

Fazit zum Wetter in Muro für die kommende Woche

Der 7-tägige Wettertrend für Muro zeigt ein gemäßigtes Sommerwetter mit angenehmen Temperaturen und sporadischen leichten Niederschlägen. Packen Sie leichte Sommerkleidung ein, vergessen Sie aber nicht die Regenjacke für die kurzen Schauer, und freuen Sie sich auf eine Zeit, in der das Wetter genügend Abwechslung bietet, um die Insel in allen Facetten zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.8.2024, 01:35:26. +++