Wetterprognose Pollença: Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen vom 3. bis 10. August 2024 (3.8.2024)

Perfektes Urlaubswetter: Eine Woche voller Sonnenschein in Pollença

Die sommerlichen Temperaturen in PollençaPollença laden Einheimische und Besucher gleichermaßen dazu ein, die wärmenden Sonnenstrahlen und das klare blaue Himmelspanorama in vollen Zügen zu genießen. Hier ist Ihr ausführlicher Wetterbericht für den Zeitraum vom 3. bis 10. August 2024.

Sonniger Auftakt der kommenden Tage

Der 3. August 2024 startet mit einem klaren Himmel und angenehmen 30 Grad Celsius, begleitet von einer sanften Brise mit einer Geschwindigkeit von gerade einmal 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 54%, und der Luftdruck bei rund 1013 hPa. Sonnenaufgang und -untergang bilden die natürliche Klammer des Tages und finden um 04:48 Uhr bzw. 18:59 Uhr statt - ideale Zeiten für Frühaufsteher und Abendgenießer.

Blaue Himmel soweit das Auge reicht

Vom 4. bis 5. August können wir eine identische Wetterlage mit klarem Himmel und 30 bis 31 Grad Celsius beobachten. Der Wind bleibt konstant zurückhaltend und die Luftfeuchtigkeit sowie der Luftdruck zeigen nur marginale Schwankungen. Dieses ruhige Muster scheint wie geschaffen für lange Strandtage und entspannte Abendessen unter freiem Himmel.

Höhepunkt der Sommerwärme

Am 6. August erreichen wir den Höhepunkt der Hitze mit 32 Grad und gleichbleibend klarer Himmeldecke. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf angenehme 49%, womit die Hitze auch für empfindlichere Personen gut zu ertragen sein sollte.

Kleine Abwechslung mit vereinzelten Wolken

Am 7. August zeichnen sich am Himmel sporadische Wolken ab, jedoch bleibt die Temperatur bei warmen 30 Grad. Der Wind nimmt etwas zu, was der Atmosphäre eine frische Brise verleiht - ein willkommener Wechsel nach den ruhigen Vortagen.

Rückkehr zum strahlenden Sonnenschein

Die Tage vom 8. bis 9. August lassen den kleinen Ausflug in leicht bewölktes Terrain hinter sich und präsentieren sich wieder in voller sonniger Pracht, mit idealen Sommerwerten um 29 bis 30 Grad. Es bietet sich die perfekte Gelegenheit, Pollenças reiches Freizeitangebot zu nutzen.

Ausklang der Wetterwoche

Den Abschluss der Wetterwoche, am 10. August, markiert ein Höchstwert von 32 Grad unter erneut klarem Himmel und mit einem sanften Lufthauch. Ein weiterer Tag, der wie gemacht scheint für alle, die das Lebensgefühl Mallorcas im Hochsommer in vollen Zügen genießen wollen.

Der Sonnenuntergang rutscht langsam weiter in Richtung frühen Abend; eine sanfte Erinnerung daran, dass selbst die schönsten Sommermomente flüchtig sind. Doch bis dahin bietet uns Pollença eine ganze Palette herrlicher Wetterbedingungen, um das Leben im Freien zu zelebrieren.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 3.8.2024, 01:36:35. +++